Série sobre trajetória de Anderson Silva até o UFC chega no Paramount+

O Paramount+ lançou enfim a série biográfica "Anderson Spider Silva". A produção brasileira está disponível em toda a América Latina, incluindo o Brasil a partir desta quinta-feira, 5 de março. Em destaque, a série já recebeu indicação ao Emmy Internacional na categoria de Melhor Minissérie.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Da periferia de Curitiba ao topo do MMA

Anderson Silva nasceu em São Paulo, mas foi criado pelos tios na periferia de Curitiba. Ainda criança, o brasileiro praticou Taekwondo, Jiu-Jitsu e Muay Thai – conquistando, depois, faixa preta nessas três modalidades. Foram essas experiências que formaram a base para sua futura carreira no MMA.

A série acompanha a trajetória de "Spider" desde os primeiros passos no esporte até a entrada no universo profissional das lutas. Um marco decisivo para sua projeção internacional foi a conquista de seu primeiro título no Shooto, no Japão. O momento representou o início de uma carreira que o transformaria no maior campeão da história do esporte.

continua após a publicidade

Anderson Silva defendeu o cinturão com um cartel perfeito, em que permaneceu invicto por sete anos. Durante esse período, consolidou sua posição como um dos nomes mais importantes do MMA, o que é revisitado pela série. A produção apresenta ainda ao público os momentos que definiram sua trajetória como lutador profissional.

➡️ Charles do Bronx não descarta mudança de categoria no UFC

➡️ Holloway ameaça Charles do Bronx antes de UFC 326: 'Mal posso esperar'

➡️ Charles do Bronx projeta luta com McGregor na Casa Branca: 'muito dinheiro'

continua após a publicidade

Elenco de peso conta história de Anderson Silva

William Nascimento, Bruno Vinicius e Caetano Vieira interpretam Anderson Silva nas fases adulta, adolescente e infantil, respectivamente. Responsáveis por sua criação, o tio é interpretado por Seu Jorge, enquanto Tatiana Tiburcio dá vida à tia. O elenco também conta com Douglas Silva, Jean Paulo Campos, Jeniffer Dias, Larissa Nunes, Milhem Cortaz e Vaneza Oliveira.

Momentos da série "Anderson Spider Silva" (Foto: Divulgação)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória de Charles do Bronx no UFC

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.