Mãe de Thiago Silva falece aos 70 anos; zagueiro viaja ao Rio e desfalca o Porto

O FC Porto declarou estado de luto na manhã deste sábado (14), em solidariedade ao zagueiro Thiago Silva, que perdeu a mãe, Ângela Maria da Silva. A brasileira faleceu aos 70 anos de idade, no Rio de Janeiro. O atleta confirmou a triste notícia por meio das suas redes sociais, onde compartilhou imagens ao lado da mãe e lamentou sua partida.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Thiago Silva lamenta morte da mãe (Foto: Reprodução)

A família de Thiago Silva passa por um momento delicado, tentando assimilar o falecimento de dois entes queridos. A morte de Ângela aconteceu apenas cinco dias após o falecimento do pai de Belle Silva, esposa do zagueiro.

Nas redes sociais, Belle também se despediu da sogra com muito pesar.

- Ainda estamos tentando processar sua partida. Sentiremos sua falta, mas agradecemos cada lembrança com carinho. Que você descanse em paz - lamentou.

continua após a publicidade

O FC Porto, clube de Thiago, emitiu uma nota oficial declarando luto e desejando forças ao seu jogador. Confira a nota oficial:

"FC Porto está de luto pelo falecimento da mãe de Thiago Silva:

O FC Porto recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento da mãe de Thiago Silva.



Num momento de grande consternação, o Clube endereça as mais sentidas condolências ao atleta e a toda a sua família. O FC Porto estará sempre ao lado de Thiago Silva e envia-lhe um abraço forte nesta hora de dor.



As cerimônias fúnebres de Ângela Maria da Silva realizam-se este domingo no Rio de Janeiro."

Thiago Silva desfalca o Porto por ao menos uma partida

Como informado pelo FC Porto, Thiago Silva viaja ao Rio de Janeiro neste sábado (14), para comparecer ao velório da mãe. Assim, o zagueiro não será relacionado para o duelo contra o Moreirense, pelo campeonato português, às 17h30 (de Brasília), deste domingo (15).

continua após a publicidade

🔍De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.