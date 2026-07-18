Sumido em campo? Entenda função de Messi com a Argentina na Copa do Mundo Camisa 10 vem sendo o protagonista da equipe de Scaloni no Mundial

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Nos sete jogos disputados pela Argentina na Copa do Mundo, Lionel Messi muitas vezes parece "sumir" da partida. O camisa 10 não é o jogador que mais corre em campo, além de contribuir muito pouco defensivamente, mas possui um papel essencial no desenvolvimento da equipe.

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Nessa Copa do Mundo, Messi percorreu 52,7 quilômetros em sete jogos, o que representa uma média de 7,7 quilômetros percorridos por partida. O artilheiro do Mundial só não percorreu mais distância em relação a quatro companheiros: Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez e Lisandro Martínez.

Em relação aos adversários, Messi tem menos quilometragem percorrida nessa Copa do Mundo do que Harry Kane (Inglaterra), Bellingham (Inglaterra), Olise (França), Dembélé (França), Mbappé (França) e Oyarzabal (Espanha). No entanto, o camisa 10 vem sendo decisivo na fase ofensiva.

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Artilheiro da Copa do Mundo com oito gols marcados, Messi também ocupa a vice-liderança dentre os principais garçons da competição com quatro assistências, enquanto Olise lidera a estatística com cinco passes para gols de companheiros. O camisa 10 da Argentina também é o jogador que mais finalizou (34) e que mais chutou na direção do gol adversário (19).

Com a bola nos pés, Messi é o 4º jogador que mais driblou (22) na Copa do Mundo e está atrás apenas de Lamine Yamal, Mbappé e Vini Jr. Além disso, o craque da Argentina é o 2º jogador que mais fez cruzamentos (41) para seus companheiros, como foi no gol que originou o gol da Albiceleste marcado por Romero na histórica virada contra o Egito.

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Veja os mapas de calor de Messi na Copa do Mundo

Nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo, a Argentina não conseguiu ter um grande percentual de posse de bola. Contra a Argélia, a Albiceleste teve apenas 48%, enquanto contra a Áustria somou 54%, segundo o "Sofascore". Por conta disso, Messi não aparece tão atuante com a bola apesar dos cinco gols somados nas duas primeiras partidas, o que é caracterizado pela cor amarela. No entanto, é perceptível a preferência do camisa 10 em atuar do lado direito do campo de ataque ao meio.

Contra Cabo Verde, Messi precisou pegar mais na bola e ser o grande nome da criação de jogadas da Argentina por ser o primeiro jogo de mata-mata da Albiceleste na Copa do Mundo. Além disso, a equipe de Lionel Scaloni se viu contra as cordas em determinados momentos, visto que o confronto foi para a prorrogação e decidido nos minutos finais.

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Mapa de calor de Messi com a Argentina durante a Copa do Mundo (Arte: João Brandão/Lance!)

Nos últimos três jogos de mata-mata, Messi também precisou ser muito mais participativo, criativo e decisivo por conta das circunstâncias do jogo. Diante do Egito, a Argentina perdia por 2 a 0, e o camisa 10 foi chave com uma assistência e um gol provenientes do lado direito do campo.

Contra a Suíça, Messi também foi muito acionado por conta da pressão exercida pela Argentina após a expulsão de Embolo quando a partida estava empata em 1 a 1. E contra a Inglaterra, o camisa 10 também precisou ser decisivo quando a Inglaterra vencia por 2 a 0 e deu duas assistências pelo lado direito do campo.

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Inclusive, Messi percorreu mais quilômetros nos últimos três jogos contra Egito, Suíça e Inglaterra do que nos três primeiros em que foi decisivo, mas não precisou ser tão exigido por seus próprios companheiros por conta da fragilidade dos rivais e por como os confrontos se desenharam.

Mapa de calor de Messi nos últimos três jogos da Copa do Mundo (Arte: João Brandão/Lance!)

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