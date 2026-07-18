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Sumido em campo? Entenda função de Messi com a Argentina na Copa do Mundo

Camisa 10 vem sendo o protagonista da equipe de Scaloni no Mundial

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 10:00
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Messi em ação com a bola na vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo
Messi em ação com a bola na vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

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Nos sete jogos disputados pela Argentina na Copa do Mundo, Lionel Messi muitas vezes parece "sumir" da partida. O camisa 10 não é o jogador que mais corre em campo, além de contribuir muito pouco defensivamente, mas possui um papel essencial no desenvolvimento da equipe.

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    Nessa Copa do Mundo, Messi percorreu 52,7 quilômetros em sete jogos, o que representa uma média de 7,7 quilômetros percorridos por partida. O artilheiro do Mundial só não percorreu mais distância em relação a quatro companheiros: Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez e Lisandro Martínez.

    Em relação aos adversários, Messi tem menos quilometragem percorrida nessa Copa do Mundo do que Harry Kane (Inglaterra), Bellingham (Inglaterra), Olise (França), Dembélé (França), Mbappé (França) e Oyarzabal (Espanha). No entanto, o camisa 10 vem sendo decisivo na fase ofensiva.

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    Artilheiro da Copa do Mundo com oito gols marcados, Messi também ocupa a vice-liderança dentre os principais garçons da competição com quatro assistências, enquanto Olise lidera a estatística com cinco passes para gols de companheiros. O camisa 10 da Argentina também é o jogador que mais finalizou (34) e que mais chutou na direção do gol adversário (19).

  • Kylian Mbappé (lado esquerdo) e Harry Kane (lado direito), durante partida da Copa do Mundo.

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    • Com a bola nos pés, Messi é o 4º jogador que mais driblou (22) na Copa do Mundo e está atrás apenas de Lamine Yamal, Mbappé e Vini Jr. Além disso, o craque da Argentina é o 2º jogador que mais fez cruzamentos (41) para seus companheiros, como foi no gol que originou o gol da Albiceleste marcado por Romero na histórica virada contra o Egito.

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    Veja os mapas de calor de Messi na Copa do Mundo

    Nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo, a Argentina não conseguiu ter um grande percentual de posse de bola. Contra a Argélia, a Albiceleste teve apenas 48%, enquanto contra a Áustria somou 54%, segundo o "Sofascore". Por conta disso, Messi não aparece tão atuante com a bola apesar dos cinco gols somados nas duas primeiras partidas, o que é caracterizado pela cor amarela. No entanto, é perceptível a preferência do camisa 10 em atuar do lado direito do campo de ataque ao meio.

    Contra Cabo Verde, Messi precisou pegar mais na bola e ser o grande nome da criação de jogadas da Argentina por ser o primeiro jogo de mata-mata da Albiceleste na Copa do Mundo. Além disso, a equipe de Lionel Scaloni se viu contra as cordas em determinados momentos, visto que o confronto foi para a prorrogação e decidido nos minutos finais.

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    Mapa de calor de Messi com a Argentina durante a Copa do Mundo
    Mapa de calor de Messi com a Argentina durante a Copa do Mundo (Arte: João Brandão/Lance!)

    Nos últimos três jogos de mata-mata, Messi também precisou ser muito mais participativo, criativo e decisivo por conta das circunstâncias do jogo. Diante do Egito, a Argentina perdia por 2 a 0, e o camisa 10 foi chave com uma assistência e um gol provenientes do lado direito do campo.

    Contra a Suíça, Messi também foi muito acionado por conta da pressão exercida pela Argentina após a expulsão de Embolo quando a partida estava empata em 1 a 1. E contra a Inglaterra, o camisa 10 também precisou ser decisivo quando a Inglaterra vencia por 2 a 0 e deu duas assistências pelo lado direito do campo.

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    Inclusive, Messi percorreu mais quilômetros nos últimos três jogos contra Egito, Suíça e Inglaterra do que nos três primeiros em que foi decisivo, mas não precisou ser tão exigido por seus próprios companheiros por conta da fragilidade dos rivais e por como os confrontos se desenharam.

    Mapa de calor de Messi nos últimos três jogos da Copa do Mundo
    Mapa de calor de Messi nos últimos três jogos da Copa do Mundo (Arte: João Brandão/Lance!)

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