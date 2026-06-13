Celebridades marcam presença em EUA x Paraguai na Copa do Mundo; veja Cerimônia aconteceu na última sexta-feira (12)

Os Estados Unidos realizaram a cerimônia de abertura da Copa do Mundo na noite da última sexta-feira (12), no SoFi Stadium, em Los Angeles. O evento antecedeu a vitória da seleção anfitriã sobre o Paraguai por 4 a 1. Para a ocasião, diversos famosos marcaram presença nas arquibancadas do estádio. Veja com o Lance!.

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Antes da bola rolar, o show de abertura do torneio contou com shows de Anitta, Katy Perry, LISA e Future. A abertura nos Estados Unidos foi a terceira do Mundial de 2026. O México e o Canadá já haviam realizado suas cerimônias antes da festa norte-americana.

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Personalidades do Brasil e de outras partes do mundo celebraram a abertura. Owen Wilson, Sofia Vergara, Hariany, Paris Hilton, Jamie Foxx, Tom Cruise e David Beckham estiveram presentes no evento. Veja abaixo imagens:

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Katy Perry na abertura da Copa do Mundo dos Estados Unidos (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos teve participação da Anitta (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos teve participação da Anitta (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Sofia Vergara e Owen Wilson na Copa do Mundo (Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Kareem Abdul-Jabbar na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Chegou o grande dia. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (14), às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York, pela primeira rodada do Grupo C.

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A equipe do técnico Carlo Ancelotti chega para o confronto após semanas de treinos no CT do New York Red Bulls.Às vésperas do Mundial, o Brasil chegou a realizar dois amistosos, onde venceu do Panamá, no Maracanã, e do Egito, já nos Estados Unidos.

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Agora, a Seleção se prepara para dar o primeiro passo no Mundial. Além da seleção de Marrocos, o Brasil também enfrenta o Haiti, no dia 19, e a Escócia, no dia 24 de junho.

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