Acompanhe ao vivo a abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos
Anitta se apresentará no SoFi Stadium, na Califórina (EUA)
Estados Unidos e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, na região de Los Angeles, pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, a cerimônia de abertura do país estadunidense será realizada, com participações da cantora Anitta, Katy Perry, Future, Lisa e Rema.
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A festa dos Estados Unidos está marcada para acontecer às 20h30 (de Brasília). O evento antecede a partida dos anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília).
Ao vivo - Abertura dos Estados Unidos na Copa do Mundo
21h42 - O ator Jason Sudeikis subiu ao palco e deu início às apresentações de bandeiras
20h50 - Fim da primeira apresentação! Logo mais tem Katy Perry!
20h47 - VEM ANITTA! A cantora brasileira está no palco com os cantores Lisa e Rema para cantar a música "Goals"
20h45 - Entrou no palco o rapper Future com a cantora sul-africana Tyla! Os artistas estão cantando a música "Game Time"
20h42 - Começou a cerimônia de abertura da Copa do Mundo!
20h36 - Vai começar a abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos!
Tudo sobre Estados Unidos x Paraguai (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Estados Unidos 🆚 Paraguai
Copa do Mundo 2026 – Grupo D
📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).
📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos.
👁️ Onde assistir: CazéTV.
🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL)
🚩 Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL)
🖥️ VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Estados Unidos
Freese; Alexander Freeman, Tim Ream, Miles Robinson e Antonee Robinson; Tillman, Dest, Adams, McKennie e Pulisic; Balogun.
Técnico: Mauricio Pochettino.
🔴 Paraguai
Gatito Fernández; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Kaku, Cubas, Diego Gómez e Almirón; Mauricio e Sanabria.
Técnico: Gustavo Alfaro.
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