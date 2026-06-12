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Acompanhe ao vivo a abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos

Anitta se apresentará no SoFi Stadium, na Califórina (EUA)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 20:37
Atualizado há 2 minutos
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O SoFi Stadium receberá a abertura dos Estados Unidos na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
O SoFi Stadium receberá a abertura dos Estados Unidos na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

Estados Unidos Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, na região de Los Angeles, pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, a cerimônia de abertura do país estadunidense será realizada, com participações da cantora Anitta, Katy Perry, Future, Lisa e Rema.

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    A festa dos Estados Unidos está marcada para acontecer às 20h30 (de Brasília). O evento antecede a partida dos anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília).

    Ao vivo - Abertura dos Estados Unidos na Copa do Mundo

    21h42 - O ator Jason Sudeikis subiu ao palco e deu início às apresentações de bandeiras

    20h50 - Fim da primeira apresentação! Logo mais tem Katy Perry!

    20h47 - VEM ANITTA! A cantora brasileira está no palco com os cantores Lisa e Rema para cantar a música "Goals"

    Abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos teve participação da Anitta (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
    Abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos teve participação da Anitta (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

    20h45 - Entrou no palco o rapper Future com a cantora sul-africana Tyla! Os artistas estão cantando a música "Game Time"

    20h42 - Começou a cerimônia de abertura da Copa do Mundo!

    20h36 - Vai começar a abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos!

    Tudo sobre Estados Unidos x Paraguai (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Estados Unidos 🆚 Paraguai
    Copa do Mundo 2026 – Grupo D

    📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).
    📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL)
    🚩 Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL)
    🖥️ VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Estados Unidos
    Freese; Alexander Freeman, Tim Ream, Miles Robinson e Antonee Robinson; Tillman, Dest, Adams, McKennie e Pulisic; Balogun.
    Técnico: Mauricio Pochettino.

    🔴 Paraguai
    Gatito Fernández; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Kaku, Cubas, Diego Gómez e Almirón; Mauricio e Sanabria.
    Técnico: Gustavo Alfaro.

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    O SoFi Stadium receberá a abertura dos Estados Unidos na Copa do Mundo (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
    O SoFi Stadium receberá a abertura dos Estados Unidos na Copa do Mundo (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

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