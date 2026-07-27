Torcida do Flamengo reage à possível saída de De la Cruz: 'Dificilmente' Meia recebeu sondagens do Peñarol, clube do coração

O meia Nicolas de La Cruz pode estar de saída do Flamengo. O Peñarol, do Uruguai, sinalizou interesse no jogador rubro-negro. Nas redes sociais, muitos torcedores reagiram à possível saída do atleta, que não tem conseguido desempenhar no clube carioca.

As conversas entre De la Cruz e o Peñarol acontecem há algum tempo. A ideia do clube uruguaio é contar com o jogador, de 29 anos, por empréstimo de um ano, sem custos. O Flamengo aguarda a oficialização da proposta para debater o tema. A tendência, entretanto, é que, caso receba uma oferta nesse cenário, o Rubro-negro deve fazer uma contraproposta.

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Nas redes sociais, a maioria dos rubro-negros não se colocou contra uma possível negociação, principalmente pelos problemas físicos do jogador. Veja os comentários abaixo:

De la Cruz e Varela durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Veja comentários sobre a possível saída do meia

Peñarol busca a contratação de De la Cruz, do Flamengo, por empréstimo

De la Cruz, meio-campista do Flamengo, pode estar de volta ao futebol uruguaio. O Peñarol tem interesse na contratação do jogador de 29 anos. Após receber o sinal positivo do atleta, o clube sul-americano abrirá negociações com o Rubro-Negro.

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De la Cruz tem contrato com o Flamengo até junho de 2028. O meio-campista chegou ao clube carioca em janeiro de 2024, após o Rubro-Negro desembolsar cerca de US$ 16 milhões pela transferência junto ao River Plate, da Argentina.

Revelado pelo Liverpool, de Montevidéu, De la Cruz é torcedor do Peñarol. A informação foi revelada pelo também uruguaio Guillermo Varela, que, em dezembro do ano passado, declarou ser torcedor do clube auri negro.

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Apesar do interesse por De la Cruz, a situação física do jogador é um dos fatores que influenciam sua atual condição no Flamengo. Em 2026, ele entrou em campo 22 vezes pelo time carioca, totalizando 656 minutos, sem completar uma partida inteira. No empate contra o São Paulo, inclusive, ele ficou fora do jogo por conta de controle de carga.

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