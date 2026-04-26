Zubeldía define escalação do Fluminense com muitas mudanças

O Fluminense está escalado para enfrentar a Chapecoense neste domingo (26) pela 13ª rodada do Brasileirão. A principal mudança no time está no substituto de Martinelli no meio-campo, Bernal. O camisa oito saiu lesionado do jogo contra o Operário na Copa do Brasil e está fora por tempo indeterminado.

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Além do uruguaio, o Fluminense conta também com Savarino, que foi poupado da partida do meio de semana. Arana e Guga retornam à titularidade nas laterais. A dupla de zaga é formada por Jemmes e Freytes.

Escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Hércules, Bernal e Savarino; Serna, Canobbio e Castillo

➡️Fluminense de Zubeldía tem desempenho quase perfeito com Bernal titular

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O Fluminense chega embalado pela boa campanha no Brasileirão. Com 23 pontos, o time de Luis Zubeldía ocupa a terceira colocação e pode subir ainda mais na tabela em caso de vitória. No último compromisso pela competição, o Tricolor venceu o Santos por 3 a 2, na Vila Belmiro.

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No meio de semana, a equipe carioca empatou sem gols com o Operário-PR, fora de casa, pela Copa do Brasil.

A Chapecoense vive situação oposta. O time catarinense ocupa a lanterna da competição, com apenas oito pontos, e tenta reagir fora de casa. A equipe comandada por Fábio Mathias chega pressionada após derrotas recentes no Brasileirão e na Copa do Brasil.

Mesmo em cenário delicado, a Chape aposta em força máxima para tentar surpreender no Maracanã e interromper a sequência negativa.

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