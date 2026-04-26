O Fluminense deve ter Facundo Bernal entre os titulares neste domingo (26), contra a Chapecoense, no Maracanã, e o retorno do uruguaio traz consigo um dado que chama atenção. Desde a chegada de Luis Zubeldía, o Tricolor tem desempenho quase impecável quando o volante começa jogando: em nove partidas com Bernal como titular sob comando do argentino, são sete vitórias, um empate e apenas uma derrota — aproveitamento de 81%.

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O recorte ganha ainda mais peso quando se observa o contexto do único revés. A derrota aconteceu diante do Palmeiras, na Arena Barueri, mas Bernal deixou o campo lesionado ainda aos 21 minutos do primeiro tempo. Na prática, participou de apenas uma pequena parte do confronto. O outro resultado sem vitória foi o empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, no Mineirão, ainda em 2025. Tirando esses dois jogos, o Flu venceu todas as vezes em que o camisa 5 iniciou uma partida com Zubeldía.

Com Martinelli lesionado após sentir dores e ser substituído diante do Operário-PR, Bernal surge como favorito para reassumir vaga no meio-campo. O uruguaio foi preservado no duelo pela Copa do Brasil, em Ponta Grossa, justamente por controle de carga física após retorno recente da lesão na derrota contra o Palmeiras, e estará apto para atuar diante da Chapecoense. A tendência é que forme o setor ao lado de Hércules, com Savarino retornando ao time. Outra possibilidade envolve Alisson ou Ganso no trio central e Savarino na ponta, dependendo da estratégia escolhida por Zubeldía.

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No começo do ano, com Hércules lesionado, Bernal formou o meio-campo ao lado de Martinelli e se destacou. O camisa cinco caminhava para se tornar titular absoluto do time, mas teve a boa sequência interrompida pela lesão no joelho.

Fluminense de Zubeldía com Bernal como titular

Santos 2-3 Fluminense (19/04/2026) Palmeiras 2-1 Fluminense (25/02/2026) Vasco 0-1 Fluminense (22/02/2026) - expulso aos 64 Fluminense 3-1 Bangu (16/02/2026) Fluminense 1-0 Botafogo (12/02/2026) Botafogo 0-1 Fluminense (01/02/2026) Fluminense 2-1 Flamengo (25/01/2026) Cruzeiro 0-0 Fluminense (09/11/2025) Fluminense 1-0 Internacional (25/10/2025)

9 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos nove jogos, o Fli não sofreu gols cinco. No total, a rede Tricolor foi balançada seis vezes.

Bernal em ação em Palmeiras x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Relembre o último jogo

Operário-PR e Fluminense ficaram no 0 a 0 nesta quinta-feira (23), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. O jogo de volta no Maracanã será no dia 12 de maio.

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➡️Millán causa boa impressão e briga por titularidade no Fluminense contra a Chapecoense

O Fluminense soma 23 pontos e está na terceira colocação do Brasileirão, atrás de Flamengo (23) e Palmeiras (29). Em caso de vitória no Maracanã e tropeço rubro-negro diante do Atlético-MG, o time carioca pode subir para a vice-liderança.