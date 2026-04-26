Fred faz visita ao CT do Fluminense e acompanha trabalhos do técnico Luis Zubeldía

Um dos maiores ídolos da história do Fluminense, o ex-atacante Fred visitou o CT Carlos Castilho no último sábado (25). O eterno camisa 9 reencontrou companheiros, reuniu-se com a diretoria tricolor e acompanhou de perto a metodologia de trabalho do técnico Luis Zubeldía.

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O encontro atendeu a uma demanda de um curso da UEFA, do qual Fred é aluno. O ídolo tricolor, que se aposentou dos gramados com direito a grande festa de despedida em 2022, atualmente é técnico da equipe sub-20 do Fortaleza.

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Fred se reúne com a comissão técnica do Fluminense. (Fotos: Lucas Merçon/FFC)

Fred acompanhou o treino e se reuniu com Zubeldía e sua comissão técnica após a atividade.

— Que bom rever os amigos com quem convivi por quase metade da minha vida. Vivemos momentos maravilhosos e agora nos reencontramos por um motivo diferente. Estou no meu curso de treinador da UEFA e precisava escolher um modelo que me agradasse e me atraísse. Escolhi o modelo do Fluminense, do Zubeldía. Conversei com ele, muito simpático. Agradeço pela oportunidade de receber praticamente uma aula dele e de sua comissão técnica - disse Fred.

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Ele também comentou sobre os aprendizados durante a vivência e explicou os principais pontos observados na imersão.

— Agora vou escrever para o curso sobre o Fluminense, a metodologia, as características e o modelo de jogo da equipe. Estou acompanhando todos os jogos, e é um modelo que me agrada bastante. O time tem jogado bem e está brigando na parte de cima em todas as competições, com chances de título. É o que eu torço e espero que aconteça. Essas horas com a comissão e a diretoria, conversando e estudando futebol, foram maravilhosas. Captei muita coisa e agradeço a todos por terem aberto as portas para mim - completou.

O Fluminense entra em campo neste domingo (26), às 20h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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