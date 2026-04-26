Fluminense divulga relacionados com retorno de lesionado

O Fluminense divulgou neste domingo (26) a lista de jogadores relacionados para a partida contra a Chapecoense, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado neste domingo (26), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.

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A principal novidade fica pela presença de Facundo Bernal e Savarino, preservados no empate sem gols diante do Operário-PR, pela Copa do Brasil, e novamente à disposição de Luis Zubeldía. O meia Soteldo, que se recuperava de dores na coxa, também aparece entre os convocados.

Por outro lado, Martinelli está fora após deixar o jogo no Paraná com dores musculares. Lucho Acosta, Germán Cano e Nonato seguem como ausências no elenco tricolor.

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O Fluminense chega para a rodada ocupando a terceira colocação do Brasileirão, com 23 pontos, e pode encostar nos líderes em caso de vitória no Maracanã.

Confira os relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes.

Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Millán, Renê e Samuel Xavier.

Meio-campistas: Alisson, Facundo Bernal, Hércules, Otávio e PH Ganso.

Atacantes: Canobbio, Castillo, John Kennedy, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo.

Relacionados do Fluminense para enfrentar a Chapecoense (Foto: Divulgação)

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