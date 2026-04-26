Fluminense atualiza situação médica de Martinelli

O Fluminense atualizou neste domingo (26) o quadro clínico de Martinelli, que deixou a partida contra o Operário-PR, pela Copa do Brasil, ainda nos primeiros minutos após sentir dores na coxa esquerda. O volante não foi relacionado para a partida contra a Chapecoense.

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De acordo com informação divulgada no press kit do duelo diante da Chapecoense, o volante passou por exames de imagem neste sábado (25), após retornar da viagem na sexta-feira. O departamento médico tricolor aguarda o laudo completo, previsto para ser entregue ao clube na segunda-feira (27), quando será possível confirmar o diagnóstico definitivo da lesão.

Martinelli se machucou logo no início do empate sem gols em Ponta Grossa e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. A saída precoce ligou o alerta internamente, já que o camisa 8 é uma das peças mais importantes do meio-campo comandado por Luis Zubeldía.

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O jogador teve uma hiperextensão da coxa esquerda na disputa de bola e logo em seguida não conseguiu mais colocar o pé em chão. Martinelli foi atendido no gramado e retirado de maca. No banco de reservas, o volante fez tratamento com gelo.

Sem o volante, a tendência é que Facundo Bernal assuma a vaga entre os titulares no confronto deste domingo, contra a Chapecoense, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Fluminense chega para a rodada ocupando a terceira colocação do Brasileirão, com 23 pontos, e pode encostar nos líderes em caso de vitória no Maracanã.

➡️Fluminense de Zubeldía tem desempenho quase perfeito com Bernal titular

Confira os relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes.

Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Millán, Renê e Samuel Xavier.

Meio-campistas: Alisson, Facundo Bernal, Hércules, Otávio e PH Ganso.

Atacantes: Canobbio, Castillo, John Kennedy, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo.

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