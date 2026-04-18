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Desafio Lance!: acerte todos os artilheiros do Brasileirão no século XXI

Você terá oito minutos para mostrar que não treme dentro da área!

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Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/04/2026
06:00
Desafio Lance!: acerte os artilheiros do Brasileirão no século XXI (Imagem gerada por inteligência artificial - Gemini)
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E aí, você sabe tudo de Brasileirão? E não treme em decisão? Se sim, o Lance! tem o desafio perfeito para você: queremos saber se é capaz de acertar TODOS os artilheiros do Campeonato Brasileiro no século XXI em apenas oito minutos. Pois é, seu poder de decisão dentro da pequena área será testado. Preparado? Então vamos nessa: é só digitar o nome do jogador na caixinha e clicar "enter". Os palpites certos serão encaixados nas linhas do respectivo ano em que liderou a artilharia. E fique tranquilo, se esquecer um acento ou letra maiúscula, sem problemas! Ah, e nada de pesquisar no Google, hein?

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