Torcedores do Fluminense protestam e cercam carros de atletas após derrota na Libertadores
Grupo de torcedores faz protesto após sequência negativa
- Matéria
- Mais Notícias
O clima esquentou no CT Carlos Castilho na tarde desta quinta-feira (16). Cerca de 45 torcedores do Fluminense foram à porta do centro de treinamentos para protestar contra o atual momento da equipe, que soma quatro jogos sem vitória e vem de uma derrota amarga por 2 a 1 para o Independiente Rivadavia, pela fase de grupos da Libertadores.
Fluminense vai de melhor futebol do Brasil a ‘time sem vergonha’ em 12 dias: entenda
Fluminense
‘Maracanazzo’ deixa Fluminense em risco de cair na fase de grupos da Libertadores
Fluminense
Fluminense sofre virada histórica e é vaiado no Maracanã, na Libertadores
Fluminense
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense
Em atualização:
O Fluminense liberou a entrada da torcida no CT. No momento os torcedores estão conversando com Ronaldo França (Diretor de comunicação), Mattheus Montenegro (Presidente) e Tenório (Vice presidente).
O movimento, que inicialmente foi planejado para ser um "protesto surpresa", acabou vazando antecipadamente. Com isso, os torcedores encontraram um cenário de segurança reforçada e o monitoramento da Polícia Militar para evitar que as abordagens evoluíssem para algo mais agressivo.
➡️ Aposte nos jogos da Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
A concentração começou pouco antes das 16h, horário marcado para a reapresentação do elenco. Na chegada dos atletas, os torcedores cercaram veículos e iniciaram cobranças individuais. O zagueiro Freytes, que vem sendo criticado pelas atuações recentes, foi o principal alvo e teve seu carro parado pelos manifestantes. Além dele, os laterais Samuel Xavier e Jemmes também foram abordados antes de cruzarem os portões.
Este é o momento de maior turbulência desde a chegada do técnico Luis Zubeldía, contratado no final de setembro de 2025. O retrospecto recente de dois empates e duas derrotas ligou o sinal de alerta, colocando o Tricolor em risco real de uma eliminação precoce na fase de grupos da competição continental.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias