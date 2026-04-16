Torcedores do Fluminense protestam e cercam carros de atletas após derrota na Libertadores

O clima esquentou no CT Carlos Castilho na tarde desta quinta-feira (16). Cerca de 45 torcedores do Fluminense foram à porta do centro de treinamentos para protestar contra o atual momento da equipe, que soma quatro jogos sem vitória e vem de uma derrota amarga por 2 a 1 para o Independiente Rivadavia, pela fase de grupos da Libertadores.

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Em atualização:

O Fluminense liberou a entrada da torcida no CT. No momento os torcedores estão conversando com Ronaldo França (Diretor de comunicação), Mattheus Montenegro (Presidente) e Tenório (Vice presidente).

O movimento, que inicialmente foi planejado para ser um "protesto surpresa", acabou vazando antecipadamente. Com isso, os torcedores encontraram um cenário de segurança reforçada e o monitoramento da Polícia Militar para evitar que as abordagens evoluíssem para algo mais agressivo.

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Torcedores protestam após derrota do Fluminense na Libertadores (Foto: Reprodução)

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A concentração começou pouco antes das 16h, horário marcado para a reapresentação do elenco. Na chegada dos atletas, os torcedores cercaram veículos e iniciaram cobranças individuais. O zagueiro Freytes, que vem sendo criticado pelas atuações recentes, foi o principal alvo e teve seu carro parado pelos manifestantes. Além dele, os laterais Samuel Xavier e Jemmes também foram abordados antes de cruzarem os portões.

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Este é o momento de maior turbulência desde a chegada do técnico Luis Zubeldía, contratado no final de setembro de 2025. O retrospecto recente de dois empates e duas derrotas ligou o sinal de alerta, colocando o Tricolor em risco real de uma eliminação precoce na fase de grupos da competição continental.