Zubeldía analisa Millán e comenta planos para o zagueiro no Fluminense: 'Ele vai jogar'

O técnico Luis Zubeldía indicou que a espera do torcedor do Fluminense para ver o zagueiro Julián Millán em campo pode estar perto do fim. O comandante tricolor revelou que participou diretamente da chegada do atleta e garantiu que ele terá oportunidades na equipe titular, destacando a confiança no potencial do reforço para o setor defensivo.

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— Eu pedi a contratação do Millán, junto com todos que trabalham no clube. Aprovei e foi bom. Quando me ofereceram o Millán aceitei. Me parece um jogador que pode entregar ao Fluminense. Ele vai ter que jogar. Se não for o próximo jogo, será o outro, mas ele vai jogar — afirmou o treinador.

Julián Millán e Castillo no treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

O defensor colombiano de 27 anos chegou às Laranjeiras vindo do Nacional, do Uruguai, no dia 3 de março, após se consolidar como um dos grandes destaques da última temporada no futebol uruguaio. A expectativa por sua entrada no time ocorre em um momento crucial, já que o Tricolor entra em campo às 16h, na Vila Belmiro, com a pressão de estancar uma sequência negativa de quatro jogos sem vencer. O desafio marca o início de uma maratona de cinco jogos longe do Rio de Janeiro, incluindo decisões pela Libertadores e a estreia na Copa do Brasil.

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Para contar com o futebol de Millán, a diretoria tricolor precisou abrir os cofres e desembolsar cerca de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 26,3 milhões na cotação atual). Além do investimento financeiro, a equipe carioca precisou superar uma concorrência pesada no mercado, vencendo a disputa contra o Palmeiras, que tentava a contratação do colombiano desde dezembro de 2025.

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Apesar da expectativa pelo reforço, Zubeldía lida com um verdadeiro quebra-cabeça na escalação devido aos desfalques de Lucho Acosta, lesionado, e dos suspensos Canobbio e Martinelli. Se o retrospecto geral na era dos pontos corridos favorece o Santos, o Fluminense defende uma invencibilidade de três anos no Alçapão. A tendência é que o time vá a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Renê; Bernal, Hércules, Ganso; Savarino, Serna, John Kennedy.