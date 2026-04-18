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Fim do jejum? Fluminense desafia histórico na Vila Belmiro em início de maratona decisiva

Tricolor defende invencibilidade de três anos no Alçapão para subir na tabela

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
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Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/04/2026
08:30
Fluminense visita o Santos visando encerrar jejum de quatro jogos sem vitórias (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.
imagem cameraFluminense visita o Santos visando encerrar jejum de quatro jogos sem vitórias (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.
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O Fluminense entra em campo neste domingo (19), às 16h, com uma missão clara: estancar a sangria. Após uma sequência negativa de quatro jogos sem vencer, incluindo duas derrotas consecutivas, a última no polêmico clássico contra o Flamengo, o tricolor das Laranjeiras visita o Santos no litoral paulista precisando somar pontos para não se distanciar do pelotão de frente do Brasileirão.

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Santos e Fluminense se enfrentam 30 vezes pelo Brasileirão desde 2003 (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)
Santos e Fluminense se enfrentam 30 vezes pelo Brasileirão desde 2003 (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

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Se o retrospecto geral na era dos pontos corridos assusta, o passado recente traz um fio de esperança ao torcedor tricolor, já que o Fluminense não sabe o que é perder para o Santos na Vila Belmiro desde 2021, quando Diego Tardelli e Madson garantiram a vitória do alvinegro paulista. De lá para cá, foram três duelos na casa santista, com uma vitória carioca e dois empates, embora no recorte completo desde 2003 o Peixe ainda domine com 14 vitórias, contra apenas 6 do Fluminense e 10 empates.

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A maratona inclui frentes cruciais em todas as competições, começando pela estreia na Copa do Brasil diante do Operário-PR, passando pela Libertadores com o desafio na altitude contra o Bolívar e o jogo decisivo contra o Independiente Rivadavia, além dos compromissos pelo Brasileirão, em uma sequência de viagens que será interrompida apenas pelo duelo contra a Chapecoense, no Maracanã, no dia 26.

Santos x Fluminense
A última vitória do Santos contra o Fluminense na Vila Belmiro foi em outubro de 2021, com gols de Diego Tardelli e Madson (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

O foco agora é transformar o bom desempenho recente na Vila Belmiro em combustível para reencontrar o caminho das vitórias e acalmar os ânimos da torcida após os protestos no CT.

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