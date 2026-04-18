Fim do jejum? Fluminense desafia histórico na Vila Belmiro em início de maratona decisiva

O Fluminense entra em campo neste domingo (19), às 16h, com uma missão clara: estancar a sangria. Após uma sequência negativa de quatro jogos sem vencer, incluindo duas derrotas consecutivas, a última no polêmico clássico contra o Flamengo, o tricolor das Laranjeiras visita o Santos no litoral paulista precisando somar pontos para não se distanciar do pelotão de frente do Brasileirão.

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Santos e Fluminense se enfrentam 30 vezes pelo Brasileirão desde 2003 (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

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Se o retrospecto geral na era dos pontos corridos assusta, o passado recente traz um fio de esperança ao torcedor tricolor, já que o Fluminense não sabe o que é perder para o Santos na Vila Belmiro desde 2021, quando Diego Tardelli e Madson garantiram a vitória do alvinegro paulista. De lá para cá, foram três duelos na casa santista, com uma vitória carioca e dois empates, embora no recorte completo desde 2003 o Peixe ainda domine com 14 vitórias, contra apenas 6 do Fluminense e 10 empates.

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A maratona inclui frentes cruciais em todas as competições, começando pela estreia na Copa do Brasil diante do Operário-PR, passando pela Libertadores com o desafio na altitude contra o Bolívar e o jogo decisivo contra o Independiente Rivadavia, além dos compromissos pelo Brasileirão, em uma sequência de viagens que será interrompida apenas pelo duelo contra a Chapecoense, no Maracanã, no dia 26.

A última vitória do Santos contra o Fluminense na Vila Belmiro foi em outubro de 2021, com gols de Diego Tardelli e Madson (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

O foco agora é transformar o bom desempenho recente na Vila Belmiro em combustível para reencontrar o caminho das vitórias e acalmar os ânimos da torcida após os protestos no CT.