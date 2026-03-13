Autor do segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Remo, nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, Agustín Canobbio voltou a marcar para o Fluminense e ampliou uma sequência expressiva do time quando está em campo.

O Tricolor não perde com o uruguaio há 18 partidas, desde a derrota para o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, no dia 2 de novembro de 2025. Mais de quatro meses. De lá para cá, o Fluminense soma 12 vitórias e seis empates, consolidando um dos melhores momentos da equipe desde a chegada do técnico Luis Zubeldía.

A sequência inclui clássicos importantes e jogos decisivos, como vitórias sobre Flamengo, Botafogo e Vasco, além da campanha consistente no início de 2026.

Sequência invicta do Fluminense com Canobbio

Desde a última derrota, contra o Ceará, o Fluminense disputou os seguintes jogos:

Remo 0 x 2 Flu — Brasileirão 2026 Flu 0 x 0 Flamengo — Carioca 2026 Flu 1 x 1 Vasco — Carioca 2026 Vasco 0 x 1 Flu — Carioca 2026 Flu 3 x 1 Bangu — Carioca 2026 Flu 1 x 0 Botafogo — Brasileirão 2026 Bahia 1 x 1 Flu — Brasileirão 2026 Botafogo 0 x 1 Flu — Carioca 2026 Flu2 x 1 Grêmio — Brasileirão 2026 Flu 2 x 1 Flamengo — Carioca 2026 Nova Iguaçu 2 x 3 Flu — Carioca 2026 Flu 1 x 0 Vasco — Copa do Brasil 2025 Flu 2 x 0 Bahia — Brasileirão 2025 Flu 6 x 0 São Paulo — Brasileirão 2025 Palmeiras 0 x 0 Flu— Brasileirão 2025 Flu 2 x 1 Flamengo — Brasileirão 2025 Cruzeiro 0 x 0 Flu — Brasileirão 2025 Flu 1 x 0 Mirassol — Brasileirão 2025

A última derrota nesse recorte foi:

Ceará 2 x 0 Flu — Brasileirão 2025

Impacto no time de Zubeldía

Desde a chegada de Luis Zubeldía, Canobbio virou uma peça importante no funcionamento do time, principalmente pela intensidade sem bola e pela mobilidade no ataque. O uruguaio é peça fundamental na pressão após a perda da posse de bola no campo de ataque tricolor.

Canobbio é ainda uma válcula importante na saída de bola do Fluminense atacando as costas da zaga adversária para receber em profundidade. Apesar de criticado pela pouca capacidade de drible e pelos poucos gols, o jogador consegue se destacar por esses atributos menos comuns entre atacantes.

Na disputa pela titularidade, o jogador por enquanto supera o artilheiro do time, Kevin Serna. Savarino iniciou o jogo com o "time principal" pela primeira vez e o colômbiano foi o escolhido para ficar no banco.

Nos 27 jogos do Fluminense com o uruguaio nesse período, o desempenho da equipe é expressivo:

27 jogos

18 vitórias

6 empates

3 derrotas

74% de aproveitamento

O rendimento é ainda mais forte no Maracanã, onde o time tem 14 vitórias e dois empates em 16 jogos, com 91,6% de aproveitamento.

Contra o Remo, Canobbio voltou a aparecer em momento decisivo. Aos 17 minutos do segundo tempo, o atacante apareceu na pequena área para cabecear cruzamento de Lucho Acosta e ampliar o placar, encaminhando a vitória tricolor. O uruguaio falou na saída do campo sobre o gol marcado e sobre a disputa de títulos pelo Fluminense na temporada.

— Foi uma jogada muito coletiva, a gente vem trabalhando há muito tempo. Eu já estava falando para o Acosta para virar o jogo, eu estava sozinho. E ele fez, ele é craque. Eu estava esperando a bola lá, na segundo trave, e foi boa. Foi bom comemorar com o grupo, que vem fazendo um bom trabalho. No outro dia a gente não conseguiu o objetivo principal que era o estadual, mas continuar para frente, que é um ano muito longo, muito intenso, e continuar trabalhando com muita humildade — disse Canobbio. que seguiu:

— É difícil pensar agora (em títulos), mas lógico que como time grande a gente assumiu a responsabilidade. É jogo a jogo. Os jogos como visitante são muito duros. Agora é só parabenizar, desfrutar um pouquinho, virar a página. Domingo tem um jogo especial para mim, e um jogo muito duro lá no Maracanã. É continuar trabalhando.

John Kennedy e Canobbio comemoram gol pelo Fluminense contra o Remo (Foto: Fernando Torres/ Agif/Gazeta Press)

O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo no domingo (15), quando encara o Athletico-PR no Maracanã, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. O Remo viaja para enfrentar o Coritiba, no mesmo dia, às 18h30.

