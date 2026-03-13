Boa atuação de Savarino amplia possibilidades para Zubeldía no Fluminense

A vitória sobre o Remo, na quinta-feira (12), trouxe boas notícias para o Fluminense de Zubeldía, que teve Savarino como titular. O venezuelano, que vinha começando no banco de reservas, iniciou a partida no lugar de Kevin Serna.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O colombiano, titular na maioria dos jogos e artilheiro do time na temporada, vinha de atuações discretas nas últimas partidas, abrindo brecha na disputa pela posição. O camisa 11 aproveitou a oportunidade contra o Remo e criou uma boa dor de cabeça para o treinador.

Serna apresenta mais explosão e velocidade, precisando de espaço no campo para construir jogadas de profundidade. Já Savarino, é mais técnico e oferece mais criatividade com a bola no pé, podendo jogar pelos lados ou por dentro, aproximando-se de Lucho Acosta para associações, como ocorreu no Mangueirão.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores fazem coro por jogador do Fluminense na Copa: 'Hexa passa por isso'

E foram por essas características que Zubeldía justificou a escolha pelo camisa 11 diante do Remo.

— Entendemos que era muito importante que ele (Savarino) começasse jogando, porque íamos precisar de um ataque posicional. Iríamos precisar de Lucho e isso não permitia ter um homem a mais na metade do campo para jogar. E para isso, Savarino era o ideal. Um jogo em que a equipe jogou bem. — disse o treinador do Fluminense.

Com o venezuelano em campo, Zubeldía tem mais diversidade à disposição. A saída de Serna faz com que perca em intensidade no setor ofensivo, mas isso se mantém do outro lado, com Canobbio. Dessa forma, o camisa 11 chega para ocupar um espaço carente do ataque tricolor.

continua após a publicidade

Savarino em ação em Remo x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no domingo (15), quando encara o Athletico-PR no Maracanã, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor chega à terceira posição da tabela, com dez pontos. O Remo fica no Z-4, com três pontos, ainda sem vencer na competição.

🤑 Aposte na vitória do Fluminense contra o Athletico-PR!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável