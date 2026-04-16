Zubeldía após derrota do Fluminense: 'Há dez dias éramos os melhores'

Zubeldía falou em entrevista coletiva após a derrota do Fluminense na Libertadores. O Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Independiente Rivadavia nesta quarta-feira (15), em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos.

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Em atualização*

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— Não vou entrar nessa lógica de buscar culpados, porque não acho que seja o momento para isso. Sabemos que podemos jogar melhor, temos capacidade para isso. Para mim, essas duas jogadas acabam desorganizando o time. Elas tiram a confiança, fazem a equipe perder o controle e passar a jogar de forma mais acelerada, mais ansiosa. Até o primeiro gol, o time jogava com segurança e tranquilidade. Em alguns momentos erramos decisões, mas, no geral, tivemos controle durante boa parte dos primeiros 30, 35 minutos. Depois disso, entramos em um período de 10, 15 minutos de desespero, e isso acabou jogando contra a gente. Precisamos voltar a ter ordem, voltar a jogar com segurança com a bola, porque temos um bom time e os resultados vão aparecer. Há pouco tempo, uma semana ou dez dias atrás, diziam que éramos uma das equipes que melhor jogavam. Agora parece que está tudo errado. Claro que, em termos de resultado, é um momento ruim, muito ruim, mas também precisamos recuperar essa memória e essa confiança. Temos que reagir rápido. Já temos outro jogo no domingo, depois na quinta, e assim por diante. O caminho é trabalhar e voltar a fazer aquilo que vínhamos fazendo bem.

Para o treinador, o Fluminense fez um bom jogo e foi superior ao adversário. Os gols sofridos foram classificados como lances pontuais. Zubeldía entende que o Tricolor não mereceu a derrota.

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— Me parece que a equipe, em grande parte do primeiro tempo, teve volume de futebol, um gol com uma jogada construída, com Arana pela esquerda, Samuel pela direita. E creio que grande parte da partida foi isso. Tivemos muito controle da bola, buscando alternativas no ataque. Foram jogadas pontuais em cima do marcador, e isso, sem dúvidas, é um golpe forte para um domínio que tivemos em últimas partidas. Primeiro, na bola parada, eles são bons nisso, e nos sofremos, e no segundo também, uma jogada pontual, eles se colocaram na frente com 2 a 1. Forçaram o domínio para buscar a vitória. Creio que foram jogadas pontuais e assim que conseguiram os três pontos. Assim é o futebol. Há dez dias éramos os melhores.

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Com o resultado, o Fluminense fica na terceira posição do grupo na Libertadores, com um ponto, fora da zona de classificação. O Independiente Rivadavia é o líder, com seis pontos. O próximo confronto é pelo Brasileirão, contra o Santos, no domingo (19), na Vila Belmiro.

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✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Libertadores – 2ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

⚽Gols: Arana (1 a 0 - 9'/1T), Sartori (1 a 1 - 36'/1T), Arce (1 a 2 - 6'/2T)

🟨Cartões amarelos: Bonifacio, Matías Fernández, Sartori (CIR)

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio (John Kennedy), Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal), Ganso (Serna); Savarino, Canobbio (Wesley Natã) e Castillo.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA: Bolcato; Bonifacio (Elordi), Studer, Gomez (Osella) e Elordi; Villa, Florentín, Fernández (Gonzalo Ríos) e Sartori (Villalba); Arce (Bucca).

Jogadores do Independiente Rivadavia comemoram gol no Fluminense (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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