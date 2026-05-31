Cruzeiro e Fluminense empatam no Mineirão; dê suas notas

No último jogo do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo, Cruzeiro e Fluminense empataram em 1 a 1 no Mineirão. Os gols do jogo válido pela 18ª rodada foram marcados por John Kennedy e Matheus Pereira. Com o resultado, os cariocas ficam na terceira posição, com 31 pontos, enquanto a Raposa caiu para a 11ª colocação com 34.

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John Kennedy abre o placar em primeiro tempo equilibrado no Mineirão

Dentro de casa, o Cruzeiro foi quem teve a posse de bola nos minutos iniciais, mas a primeira grande chance foi do adversário. Em contra-ataque, Serna recebeu dentro da área, mas parou em defesa de Otávio. A resposta celeste veio com Romero, em rebote de falta, mas Fábio salvou o lado tricolor. Neyser teve oportunidade instantes depois, mas chutou para fora. O Fluminense chegou com perigo mais uma vez quando John Kennedy tentou encobrir o goleiro cruzeirense, que jogou a bola por cima do travessão. Mas quando o camisa 9 ficou no mano a mano com Jonathan Jesus, abriu o placar. O atacante driblou o defensor e deslocou o arqueiro mineiro para fazer 1 a 0.

Cruzeiro x Fluminense (FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C)

Matheus Pereira empata para o Cruzeiro

Com a vantagem tricolor, os mandantes partiram para cima na segunda etapa, enquanto os cariocas apostaram nas jogadas em velocidade. Com um ataque completamente modificado, o Cruzeiro voltou a assustar em chute de Kaiki de fora da área, mas Fábio defendeu. Com dificuldades para finalizar, a Raposa contou com a estrela de seu camisa 10. Em cobrança de falta da entrada da área, Matheus Pereira bateu forte, a bola desviou na barreira e foi para o fundo do gol. 1 a 1. Com o empate parcial, as estratégias se inverteram, com o Fluminense tendo a bola e os donos da casa apostando nos contra-ataques. Nos acréscimos, Otávio fez milagre em chute de Serna na pequena área.

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Cruzeiro x Fluminense, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Visão do Lance!

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O camisa 10 dos donos da casa mudou a partida no Mineirão. Quando o duelo parecia se encaminhar para uma vitória tricolor, Matheus Pereira contou com a sorte de um desvio para recolocar o Cruzeiro na partida.

Deu aula 🏅

Mais uma vez a estrela do camisa 10 celeste brilhou no Mineirão. Maestro da equipe comandada por Artur Jorge, Matheus Pereira empatou a partida com um gol de falta quando o jogo parecia se encaminhar para um final dramático para os mandantes.

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Ficou abaixo 📉

Os dois ataques tiveram jogadores com atuações discretas. Do lado mineiro, Neyser não conseguiu aproveitar as chances que teve. Enquanto isso, Soteldo também teve uma partida apagada, participando pouco no ataque.

Notas do Cruzeiro; Avalie os jogadores!

Notas do Fluminense; Avalie os jogadores!

✅ Ficha técnica

CRUZEIRO 🆚 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro - 18ª Rodada

📆 Data e horário: domingo, 31 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

🥅 Gols: John Kennedy, 42'/1°T (0-1), Matheus Pereira, 30'/2°T (1-1),

🟨 Cartões amarelos: Romero e Fabrício Bruno (CRU); Millán e Samuel Xavier (FLU)

🟥 Cartões vermelhos: -

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner (Bruno Rodrigues), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero (Matheus Henrique), Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo (Kenji), Neyser (Sinisterra)

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Jemmes, Millán, Arana (Renê); Bernal (Hércules), Martinelli, Savarino (Samuel Xavier); Serna, Soteldo (Lucho Acosta), John Kennedy (Cano)

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Rafael Trombeta (PR)

📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

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