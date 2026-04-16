Fábio analisa lance decisivo em derrota do Fluminense: 'Não consegui ver'
Tricolor foi superado por 2 a 1 pelo Independiente Rivadavia, no Maracanã
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Após a derrota de virada por 2 a 1 para o Independiente Rivadavia, pela segunda rodada da Libertadores, o goleiro e capitão do Fluminense, Fábio, comentou o segundo gol da equipe argentina e explicou o que aconteceu no lance que acabou sendo decisivo para o resultado.
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Segundo o experiente goleiro, a jogada se originou em um contra-ataque, com a bola sendo mal afastada pela defesa tricolor.
- Foi uma jogada de contra-ataque, a bola caiu na minha mão, tentei neutralizar. Depois da primeira defesa, o pé do adversário bateu no meu rosto, e eu não consegui ver o restante da jogada - explicou Fábio.
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Fábio também fez uma análise geral da atuação da equipe, ressaltando o bom início de partida, mas lamentando a queda de rendimento após sofrer o empate. O capitão destacou que o time criou oportunidades, mas não conseguiu transformar a superioridade em resultado.
- Entramos com muita vontade, conseguimos fazer o gol e tivemos outras oportunidades. O gol deles acabou abalando um pouco o time e aumentou a pressão. Depois, a virada tornou tudo mais difícil - afirmou.
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Por fim, o goleiro reconheceu ainda a insatisfação da torcida ainda destacou a necessidade de retomada rápida da confiança.
- Agora é trabalhar cada vez mais para voltar a vencer o mais rápido possível e recuperar a confiança do torcedor.
Com o revés, o Fluminense volta a campo no próximo domingo (19), às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, onde enfrenta o Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe busca reação para aliviar a pressão e recuperar o caminho das vitórias.
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