Falha de Canobbio em Fluminense x Rivadavia viraliza: 'Nada explica'

O Fluminense está perdendo de virada para o Independiente Rivadavia, no Maracanã, pela segunda rodada na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Em lance bizarro no segundo tempo, Canobbio protagonizou uma falha que resultou na virada do clube argentino.

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Após lambança generalizada, Arce completa para o gol. Tudo começa em chutão do goleiro Bolcato. Villa ganha na corrida de Samuel Xavier e aparece livre, mas Fábio sai da área e afasta de cabeça. A bola sobra, e Canobbio recua mal também de cabeça. Fernández, então, disputa a bola com Samuel. A bola volta a sobrar, e Fábio derruba Villa. A bola sobra novamente, e Arce finaliza sem goleiro e marca.

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Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores não perdoaram o erro do jogador, que resultou num gol do clube argentino.

Veja a repercussão:

Zubeldía no campo em La Guaira x Fluminense pela Libertadores (Foto: Juan BARRETO / AFP)

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Como chegaram os times?

O Tricolor busca a primeira vitória após empatar sem gols com o Deportivo La Guaira na estreia. Já a equipe argentina chega embalada após vencer o Bolívar por 1 a 0 e liderar o Grupo C.

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Líder do seu grupo no Campeonato Argentino e vencedor na estreia continental, o Independiente de Mendoza chega ao Rio de Janeiro com cinco vitórias nos últimos cinco jogos. O argentinos não sabem o que é uma derrota há mais de um mês. Neste sábado (11), venceram o Argentinos Juniors 3 a 1.

O Tricolor vem de três jogos sem vitória, mas tem Maracanã como trunfo na Libertadores ao seu lado. A última derrota no estádio pela competição aconteceu em 2021, quando foi superado pelo Junior Barranquilla por 2 a 1. Desde então, o clube acumulou 12 vitórias e três empates.

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✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Libertadores – 2ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo, ESPN e Disney+

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)

🚩 Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)

🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU)

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