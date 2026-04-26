Fluminense tem defesa no topo da Série A desde chegada de Zubeldía

O Fluminense entra em campo neste domingo, contra a Chapecoense, no Maracanã, sustentado por uma das principais marcas da era Luis Zubeldía: a solidez defensiva. Desde a chegada do treinador argentino, o Tricolor é o clube da Série A com mais partidas sem sofrer gols entre todos os times da elite nacional.

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➡️Escalação do Fluminense: Savarino e Bernal voltam ao time titular, Millán corre por fora

Em 43 jogos no período, o Fluminense saiu de campo sem ser vazado em 20 oportunidades. O número coloca a equipe à frente de concorrentes diretos como Corinthians e Palmeiras, ambos com 19 jogos sem sofrer gols, além de Flamengo e Vitória, que aparecem com 18.

Além da liderança em jogos sem sofrer gols, o Tricolor também chama atenção pelo baixo número de tentos sofridos. Foram 36 gols levados em 43 partidas, média inferior a um por jogo. Entre os clubes que aparecem no topo da lista, apenas o Coritiba sofreu menos: 27 gols em 33 partidas. No entanto, o time paranaense disputou dez jogos a menos no mesmo recorte.

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A força defensiva tem sido um dos pilares da boa campanha no Campeonato Brasileiro. O Fluminense ocupa a parte de cima da tabela e se mantém competitivo mesmo em momentos de oscilação ofensiva. Em várias rodadas, a segurança atrás permitiu ao time somar pontos em jogos equilibrados e transformar vitórias mínimas em rotina.

Para o duelo com a Chapecoense, lanterna da competição, essa consistência pode novamente ser decisiva. Diante de um adversário pressionado e que deve adotar postura mais reativa, o desafio do Fluminense será aliar a tradicional organização sem bola à necessidade de propor o jogo no Maracanã.

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Martinelli é desfalque, Savarino e Bernal de volta

Apesar de não contar com Martinelli, lesionado, Luis Zubeldía terá novamente à disposição o volante Facundo Bernal e o meia Savarino. A dupla foi preservada do confronto em Ponta Grossa por controle de carga e participou normalmente das atividades, ficando apta para retornar à equipe no fim de semana. Os dois iniciam a partida deste domingo. Nas laterais, Guga e Arana devem voltar ao time. Os dois foram preservados contra o Operário na Copa do Brasil.

Após boa atuação em sua estreia, Millán corre por fora para arrumar uma vaga no time titular. Inicialmente, o planejamento interno indicava que sua primeira oportunidade aconteceria justamente diante da Chapecoense, no Maracanã. No entanto, a estreia foi antecipada para o confronto em Ponta Grossa, e o defensor aproveitou a chance. Mesmo assim, a concorrência com Freytes, homem de confiança da comissão técnica, é dura.

➡️Millán causa boa impressão e briga por titularidade no Fluminense contra a Chapecoense

O Fluminense soma 23 pontos e está na terceira colocação do Brasileirão, atrás de Flamengo (23) e Palmeiras (29). Em caso de vitória no Maracanã e tropeço rubro-negro diante do Atlético-MG, o time carioca pode subir para a vice-liderança.

Relembre o último jogo

Operário-PR e Fluminense ficaram no 0 a 0 nesta quinta-feira (23), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. O jogo de volta no Maracanã será no dia 12 de maio.

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Millán em campo em Operário x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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