O empate sem gols em Ponta Grossa manteve aberta a disputa entre Fluminense e Operário-PR por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Após a partida, o lateral Moraes, um dos destaques da equipe paranaense, valorizou a atuação do time da casa e afirmou que o confronto segue em aberto para o jogo de volta, marcado para o Maracanã.

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— Estamos vivos, é claro que o objetivo era ganhar o jogo dentro da nossa casa. Tentamos isso, propomos o jogo e fomos melhores em vários momentos. Não conseguimos a vantagem, mas não tem nada perdido. A gente vai trabalhar e preparar muito bem esse jogo pra conseguirmos avançar na competição — disse Moraes.

A declaração reforça o tamanho do desafio que o Fluminense terá no Rio de Janeiro. Mesmo decidindo diante de sua torcida, o Tricolor encontrará um adversário motivado e que acredita ser possível surpreender fora de casa. Moraes também reconheceu a força do elenco comandado por Luis Zubeldía, mas deixou claro que o Operário chega confiante para a decisão.

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— Sabemos da qualidade do Fluminense, é um time que disputa a elite do futebol brasileiro, que está no topo da tabela na Série A, então precisamos trabalhar muito pra conseguir essa vaga, que com certeza só será conquistada com muito esforço. Temos outros desafios importantes até o jogo da volta, precisamos tratar cada um como uma final pra chegarmos confiantes no Maracanã — concluiu o lateral.

No duelo de ida, o Fluminense encontrou dificuldades em um gramado pesado e pouco favorável ao jogo técnico, mas volta a contar com o fator Maracanã, onde tem alto aproveitamento. Um triunfo simples garante a classificação nos 90 minutos. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

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Operário x Fluminense

Operário-PR e Fluminense ficaram no 0 a 0 nesta quinta-feira (23), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. O jogo de volta no Maracanã será no dia 12 de maio.

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O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo neste domingo (26) contra a Chapecoense, pelo Brasileirão, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Em seguida, o time viaja até a Bolívia para enfrentar o Bolívar, pela Libertadores.

Renê disputa bola em Operário x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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