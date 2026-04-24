Fábio critica gramado após jogo do Fluminense: 'Alguns lugares tinha barro'
Tricolor ficou no empate em 0 a 0
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Na zona mista após Operário e Fluminense, Fábio falou sobre a qualidade do gramado e o quanto os times foram prejudicados. Em entrevista ao "Jornada KTO 1902", o goleiro apontou que sabia que o jogo seria difícil, mas lembrou que agora a equipe decide o confronto no Maracanã.
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— A gente tentou se adaptar o mais rapido possivel mas em alguns lugares tinha barro, então fica instável. Mas a equipe entrou ciente disso e tentando fazer um bom resultado. Lutamos até o final. Jogo difícil, Copa do Brasil é assim. A gente sabia que jogando fora de casa, mesmo com um grupo qualificado, teria que se desdobrar para conseguir um resultado legal — disse Fábio, que seguiu:
— O jogo foi equilibrado. O Operário também tem jogadores de qualidade, jogando em casa, conhecendo o gramado, tentou ao máximo principalmente quando colocou jogadores de referência dentro da área. Agora vamos em busca da classificação junto da nossa torcida no Maracanã — completou.
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Operário x Fluminense
Operário-PR e Fluminense ficaram no 0 a 0 nesta quinta-feira (23), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. O jogo de volta no Maracanã será no dia 12 de maio.
O que vem por aí?
O Fluminense volta a campo neste domingo (26) contra a Chapecoense, pelo Brasileirão, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Em seguida, o time viaja até a Bolívia para enfrentar o Bolívar, pela Libertadores.
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