menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Martinelli sai machucado sem conseguir pisar no chão e preocupa Fluminense

Jogador foi substituído antes dos cinco minutos do primeiro tempo

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/04/2026
21:50
Martinelli em ação em Vasco x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
imagem cameraMartinelli em ação em Vasco x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A partida entre Fluminense e Operário pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (23) teve preocupação para o Tricolor antes dos primeiros cinco minutos. Martinelli sentiu o adutor da coxa esquerda após uma disputa de bola e foi substituído por Otávio.

continua após a publicidade

➡️Não foi Lingard: conheça o primeiro inglês a marcar no futebol brasileiro, autor de 161 gols pelo Fluminense

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Alisson; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Julián Millán, contratado na janela do início do ano, faz sua estreia pelo clube, como antecipado pelo Lance!. O time titular tem mudanças em relação a equipe que bateu o Santos.

Zubeldía indicou que o defensor faria sua primeira partida em uma coletiva após a derrota para o Independiente Rivadavia. Inicialmente, estava previsto que Millán jogasse no domingo (26), contra a Chapecoense, mas a estreia foi antecipada.

continua após a publicidade

O Tricolor tem os desfalques de Savarino e Bernal, que sequer viajaram para o Paraná. Os dois voltaram recentemente de lesão e passam por controle de carga.

🔥 Aposte na vitória do Fluminense @1.71
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias