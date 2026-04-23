Martinelli sai machucado sem conseguir pisar no chão e preocupa Fluminense

A partida entre Fluminense e Operário pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (23) teve preocupação para o Tricolor antes dos primeiros cinco minutos. Martinelli sentiu o adutor da coxa esquerda após uma disputa de bola e foi substituído por Otávio.

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Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Alisson; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Julián Millán, contratado na janela do início do ano, faz sua estreia pelo clube, como antecipado pelo Lance!. O time titular tem mudanças em relação a equipe que bateu o Santos.

Zubeldía indicou que o defensor faria sua primeira partida em uma coletiva após a derrota para o Independiente Rivadavia. Inicialmente, estava previsto que Millán jogasse no domingo (26), contra a Chapecoense, mas a estreia foi antecipada.

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O Tricolor tem os desfalques de Savarino e Bernal, que sequer viajaram para o Paraná. Os dois voltaram recentemente de lesão e passam por controle de carga.

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