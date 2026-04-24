Zubeldía vira alvo após lesão de titular do Fluminense: 'Queria entender'

Peça-chave na equipe do Fluminense nas últimas temporadas, Martinelli sentiu o adutor da coxa esquerda após uma disputa de bola durante o duelo contra o Operário, na Copa do Brasil. Um dos fatores mais comentados após o jogo foi a má qualidade do gramado do Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), propenso ao surgimento de lesões.

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Por isso, a torcida do Fluminense responsabilizou o técnico Zubeldía pela lesão de Martinelli. Nas redes sociais, torcedores defendem que a equipe tricolor não deveria ter ido a campo com o time titular, poupando seus principais jogadores do desgaste da partida em um gramado em péssimas condições.

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Martinelli sofreu uma hiperextensão da coxa esquerda durante uma disputa de bola e logo em seguida não conseguiu mais colocar o pé em chão. O jogador foi atendido no gramado e retirado de maca. No banco de reservas, o volante fez tratamento com gelo. O Fluminense fará uma avaliação mais minuciosa da gravidade da lesão no retorno ao Rio de Janeiro.

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Martinelli no aquecimento antes de Operário x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Próximo jogo do Fluminense:

O Fluminense volta a campo neste domingo (26) contra a Chapecoense, pelo Brasileirão, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Em seguida, o time viaja até a Bolívia para enfrentar o Bolívar, pela Libertadores.