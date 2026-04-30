O Fluminense terá que se superar para derrotar o Bolívar Estádio Hernando Siles, a mais de 3.600 metros de altitude. A condição reduz a capacidade aeróbica de atletas não adaptados, encurta o tempo de recuperação entre esforços intensos e impacta a tomada de decisão, sobretudo na reta final das partidas.

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Apesar do desafio, Hércules, volante do Fluminense, garantiu que o grupo está confiante e já sabe o que precisa fazer para vencer na Bolívia.

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— O grupo está bem confiante. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas o grupo está bem focado para chegar lá, fazer uma boa partida e sair com a vitória. A gente já sabe como é jogar lá (na altitude). A gente tem que ficar mais com a bola por causa do desgaste. Temos que trabalhar a bola e finalizar, porque a gente sabe que isso ajuda bastante lá — disse Hércules em entrevista a FluTV.

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Hércules encara jogo do Fluminense na Libertadores com otimismo (Foto: Ruano Carneiro/Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Bolívar x Fluminense - como chegam as equipes?

Na 3ª colocação, o Flu vive bom momento no Brasileirão. Na Libertadores, porém, os resultados preocupam. A equipe de Zubeldía somou apenas um ponto na competição, por isso vê o duelo a mais de 3.600 metros de altitude ganhar caráter decisivo.

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No Campeonato Boliviano, o Bolívar chega embalado após golear o Real Tomayapo por 6 a 0 e promover Vladimir Soria como técnico interino. Na Libertadores, a equipe perdeu para o Independiente Rivadavia na estreia e empatou com o Deportivo La Guaira em casa.

A partida válida pela 3ª rodada da Libertadores começa às 19h (de Brasília).