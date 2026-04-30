Desafio na altitude ganha peso inesperado para o Fluminense na Libertadores

O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira (30) para enfrentar o Bolívar em um cenário completamente diferente do imaginado no sorteio da fase de grupos. O duelo, disputado em Lá Paz, a mais de 3.600 metros de altitude, sempre foi tratado como o maior desafio fora de casa. Agora, ganhou status de decisão para o Tricolor na competição.

continua após a publicidade

➡️John Kennedy treina de máscara após levar pontos no nariz, mas não preocupa o Fluminense

Antes da bola rolar na Libertadores, uma derrota na Bolívia poderia ser considerada natural dentro do planejamento. O entendimento era de que o Fluminense faria sua campanha a partir da força no Maracanã e buscaria pontos fora contra adversários mais acessíveis. Mas o roteiro mudou. O empate com o Deportivo La Guaira fora e, principalmente, a derrota para o Independiente Rivadavia em casa colocaram o time em situação delicada no Grupo C.

Com apenas um ponto, o Fluminense passa a depender de uma recuperação imediata. A conta mais provável envolve vencer os dois jogos restantes no Maracanã e buscar pontos fora de casa. Nesse contexto, o duelo contra o Bolívar deixa de ser um jogo "perdível" e passa a exigir, no mínimo, um empate. Uma derrota, agora, tem peso direto na briga pela classificação.

continua após a publicidade

Tricolor é lanterna do Grupo da Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

O histórico recente da Libertadores reforça esse cenário. Nos últimos três anos, sete pontos raramente foram suficientes para avançar. Em 2025, por exemplo, o Fluminense até empataria em pontuação no Grupo G com o Cerro Porteño, que se classificou em segundo, caso vencesse os dois jogos em casa e não pontuasse fora contra Bolívar e Rivadavia. Ainda assim, dependeria de critérios de desempate — e, nos demais grupos, seria eliminado.

Em 2024, o cenário seria mais favorável: no Grupo A, justamente o do Fluminense, o Colo-Colo avançou em segundo com apenas seis pontos. Nesse caso, o Tricolor se classificaria se confirmasse as vitórias em casa e somasse ao menos um empate fora.

continua após a publicidade

Já em 2023, ano do título, a régua foi mais alta: nenhuma equipe avançou com sete pontos em nenhum dos grupos. A única chance certa seria no Grupo A de 2024

Os números deixam claro que o Fluminense precisa ir além do básico. Vencer no Maracanã segue sendo obrigação, mas não será suficiente. Pontuar fora — seja na altitude de La Paz ou na Argentina contra o Independiente Rivadavia — é fundamental para manter vivo o objetivo de classificação.

Fábio na partida entre Fluminense e Independiente Rivadavia (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

🔥 Aposte em menos de 9.5 escanteios em Bolívar x Fluminense com SuperOdd @2.42

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.