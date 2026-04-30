Narrador com 20 anos de Globo explica saída e critica emissora: 'Eu percebi'

O jornalista Milton Leite explicou porque saiu da Globo e criticou a emissora por, segundo ele, escalar profissionais para o departamento de Esportes sem demonstração prévia de capacidade técnica. A declaração foi dada em entrevista ao Charla Podcast. Divulgada nesta terça-feira (29), a fala do narrador aponta que a emissora teria priorizado critérios de diversidade sobre qualificação nas transmissões esportivas.

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Milton Leite afirmou que a emissora colocou profissionais em posições de destaque na TV Globo e no Sportv sem que eles tivessem demonstrado capacidade técnica equivalente ou superior à dele. O narrador questionou os critérios utilizados pela empresa para definir as escalações durante o período em que ainda trabalhava na casa.

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O jornalista avalia que a mudança nas escalações foi resultado de uma exigência do mercado por representatividade.

- Eu percebi que isso estava acontecendo (a demanda por diversidade na TV), até vocês percebem isso. Hoje temos uma política de diversidade, que não é só na Globo, todo mundo está fazendo isso. Porque isso se tornou uma exigência do mercado. Não é que alguém na Globo acordou e falou: 'Mulher tem que narrar aqui, negro tem que comentar aqui'. Não! Não teve isso em nenhum momento. Acho que o mercado começou a exigir das emissoras essa representatividade - declarou Milton Leite, ex-Globo.

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- Isso não é só no esporte. Pega as novelas de hoje e as novelas de antigamente, né? E acho que está absolutamente correto, tem que ter espaço para todo mundo - completou o narrador.

Milton Leite teve passagem de 20 anos pela Globo (Foto: Reprodução)

Trajetória na Globo

Milton Leite ingressou na Globo em 2005. Ele veio da ESPN para integrar a equipe que cobriu a Copa do Mundo de 2006, realizada na Alemanha. O narrador permaneceu na emissora até 2024. Ele deixou a empresa alegando cansaço. Atualmente, trabalha na XSports como principal narrador.

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As mudanças nas escalações ocorreram na TV Globo e no Sportv. Milton Leite atuou nesses canais do Grupo Globo durante sua carreira na emissora. Os profissionais escalados pela empresa para o departamento de Esportes foram os alvos indiretos das críticas. O jornalista não citou nomes específicos.

- O que eu não acho que seja muito correto é você dar espaço e a pessoa, ao ter o espaço, tem que mostrar estar do mesmo nível que eu, melhor que eu ou pior que eu. E isso não aconteceu. As pessoas começaram a ser escaladas na TV Globo e no Sportv sem ter demonstrado tanta competência para passar na minha frente, por exemplo - criticou o narrador.

- Foi mais para dar uma satisfação ao mercado e ocupar aquele espaço do que por ser melhor que eu. Vamos dar chance? Todo mundo tem que ter chance. Mas na hora do vamos ver, ninguém ali estava fazendo melhor do que eu - concluiu sobre a saída da Globo.