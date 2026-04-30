Torcedores do Cruzeiro reagem a atitude de Artur Jorge: 'É diferente'

O Cruzeiro venceu o Boca Juniors por 1 a 0, na noite desta terça-feira (28), em jogo válido pela terceira rodada da Libertadores. Nas redes sociais, uma atitude do técnico Artur Jorge repercutiu muito entre torcedores do Cabuloso.

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Néiser Villarreal fez o gol da vitória do Cruzeiro depois de um jogo emocionante no Mineirão. A emoção, porém, começou antes da bola rolar, pelo menos para Artur Jorge. O treinador português ficou visivelmente impactado com a torcida do Cabuloso cantando "a imagem do Cruzeiro resplandece" no hino nacional.

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No vídeo que viralizou nas redes sociais, o técnico chega a esboçar cantar junto, mas se contém. Veja a cena antes do jogo do Cruzeiro e a repercussão dos torcedores abaixo:

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Kaio Jorge e Neyser comemoram gol em Cruzeiro x Boca (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja repercussão do vídeo do treinador português

Como foi o jogo do Cruzeiro

Dentro de casa, a Raposa partiu para cima e Arroyo arriscou de fora da área logo aos dois minutos de jogo. Mas essa não foi a tônica da partida, que rapidamente passou a ter o conhecido roteiro de jogo brigado e com muitas faltas do lado argentino. Entretanto, o jogo agressivo beneficiou a Raposa no fim da etapa inicial. Já nos acréscimos, Bareiro fez alta em Christian e recebeu o segundo cartão amarelo.

Com um jogador a menos, o Boca Juniors recuou ainda mais na partida, mas seguiu dificultando a vida do ataque celeste. Se por baixo estava difícil, o Cruzeiro teve sua chance mais clara aos 17 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio pela direita, mas Fabrício Bruno não acertou bom cabeceio. Estreante na Libertadores, Otávio foi acionado pela primeira vez aos 25 minutos, interceptando cruzamento de Zeballos. Instantes depois, Arroyo finalizou perigosamente à esquerda do gol.

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Kaio Jorge teve sua primeira chance clara dez minutos antes do fim do tempo regulamentar, mas parou em Brey. Ao contrário dos argentinos, o gol do Cruzeiro foi produzido pela calma de seus atletas. Matheus Pereira segurou no meio e fez passe em profundidade para Kaio Jorge, na linha de fundo, passar para Neyser apenas empurrar a bola para o fundo do gol.

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