Ganso e Cano vivem capítulos finais no Fluminense; entenda

A dupla Cano e Ganso está próxima do capítulo final pelo Fluminense. Com os contratos de ambos se encerrando no fim de 2026, o Tricolor se planeja para se despedir da melhor forma possível dos dois ídolos. O cenário da dupla é parecido, mas tem diferenças importantes.

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Do lado do camisa 10, a decisão de não estender o contrato é a mais atual. Mas, a depender da temporada de Ganso em 2026 e da necessidade do time para o ano seguinte, pode haver uma mudança de rota. O jogador ainda não foi comunicado sobre um possível encerramento nem procurado para prorrogar o vínculo.

Mesmo não seguindo no Fluminense, Ganso não cogita aposentadoria. O jogador tem mercado no futebol brasileiro e no exterior. O camisa 10, inclusive, é desejo antigo do Santos, clube que o formou. O Peixe sondou a situação do meia em diferentes momentos nos últimos tempos. Fora do Brasil, a MLS aparece entre os destinos favoritos pelo perfil do futebol e por já ter manifestado interesse no jogador. A partir de julho, o meia ficará livre para assinar um pré-contrato com outro clube.

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O caso de Cano é diferente. Somente uma reviravolta muito fora da curva manteria o camisa 14 no Flu em 2027. Ao contrário de Ganso, a saída do Fluminense pode coincidir com uma aposentadoria para Cano. O martelo ainda não foi batido nesse aspecto.

Um fator que pesa contra o argentino são as lesões. Desde o ano passado, o atacante não conseguiu ter sequência, principalmente por contusões e complicações no joelho. Em janeiro deste ano, Cano passou por uma artroscopia no início da pré-temporada.

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Diante desse cenário, o Fluminense faz um planejamento de despedida e homenagens para os dois ídolos do clube. A diretoria não quer repetir o que aconteceu com Fábio no Cruzeiro, por exemplo. Mesmo em fim de ciclo, Ganso e Cano são vistos como importantes para 2026, principalmente o camisa 10. Com a lesão de Lucho Acosta e a disputa de mais de uma competição, a minutagem de Ganso deve seguir alta até o fim do ano.

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Cano e Ganso comemoram gol pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Fluminense x Chapecoense

O Fluminense venceu a Chapecoense por 2 a 1, neste domingo (26), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Savarino e John Kennedy para o Tricolor. Ênio balançou as redes para a equipe visitante.

Com o resultado, o Fluminense vai a 26 pontos e fica na terceira posição da tabela. A Chapecoense segue na lanterna, estacionada nos oito pontos. O próximo compromisso do time carioca é contra o Bolívar, na quinta-feira (30), pela Libertadores, na Bolívia. A equipe catarinense volta a jogar pelo Brasileirão no dia 3 de maio, contra o Bragantino.

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O primeiro tempo foi um bombardeio do Fluminense na meta de Anderson, grande destaque dos primeiros 45 minutos. Faltou qualidade para os jogadores tricolores definirem as chances. Com o passar do tempo, a arquibancada começou a ficar impaciente assistindo ao placar zerado contra um adversário completamente inofensivo.

Na segunda etapa o cenário era o mesmo até os dez minutos, quando o Fluminense conseguiu abrir o placar com Savarino, de pênalti. Depois disso, o Tricolor baixou a guarda e deixou a Chape empatar. Quase nos acréscimos, John Kennedy entrou e decidiu para o Flu.

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