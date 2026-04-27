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Maracanã supera marca de 1 milhão de torcedores em 2026; veja os maiores públicos

Com 26 partidas realizadas, estádio mantém média superior a 38 mil espectadores por jogo

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Vinícius Espirito Santo Spada
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 27/04/2026
19:28
Atualizado há 1 minutos
Estádio do Maracanã será uma das sedes (Foto: Fifa)
imagem cameraEstádio do Maracanã, localizado no Rio de Janeiro (RJ) (Foto: Fifa)
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O Maracanã superou a marca de 1 milhão de torcedores na temporada 2026. Com apenas quatro meses de calendário, o icônico estádio brasileiro já foi palco de 26 partidas, registrando uma média de 38.897 espectadores por jogo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Maracanã, neste domingo (26), enquanto a bola rolava para Fluminense e Chapecoense, superou a marca de 1 milhão de torcedores na temporada 2026. Com apenas quatro meses de calendário, o icônico estádio brasileiro já foi palco de 26 partidas, registrando uma média de 38.897 espectadores por jogo.

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Maiores públicos do ano no Maracanã

Até o momento, os maiores públicos registrados no estádio ocorreram em partidas com mando de campo do Flamengo. O recorde da temporada foi estabelecido no clássico contra o Fluminense, válido pela final do Campeonato Carioca, com mais de 69 mil presentes.

    1.
  1. Fluminense 0 x 0 Flamengo - 69.315 (Campeonato Carioca)
    2. 2.
  2. Flamengo 3 x 1 Santos – 68.615 (Brasileirão)
    3. 3.
  3. Flamengo 2 x 0 Bahia – 64.565 (Brasileirão)
    4. 4.
  4. Flamengo 2 x 3 Lanús - 64.470 (Recopa)
    5. 5.
  5. Flamengo 3 x 0 Remo - 62.075 (Brasileirão)
Fluminense x Flamengo na final do Carioca no Maracanã (Foto: Pedro Brandão/ Lance!)
Fluminense x Flamengo na final do Carioca no Maracanã (Foto: Pedro Brandão/Lance!)

Média de Público

Ao analisar a média de público neste Brasileirão 2026 dois clubes responsáveis pela administração do Maracanã, segundo levantamento do Lance!, o Flamengo registra a maior média de público do Campeonato Brasileiro até o momento. O Rubro-Negro levou 59.778 torcedores por jogo, totalizando mais 298 mil presentes em apenas cinco partidas como mandante. O clube detém os dois maiores públicos da competição até agora, contra Santos (68.615) e Bahia (64.565).

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Já o Fluminense ocupa a quinta colocação no ranking geral de público da Série A. Com um total acumulado de 183.502 presentes, o Tricolor mantém uma média superior a 26 mil espectadores por partida. Vale destacar que o fluminense jogou sete vezes como mandante e o Flamengo cinco neste campeonato.

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