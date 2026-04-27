Martinelli tem prazo de retorno ao Fluminense definido; veja os jogos que o volante pode perder

A lesão na parte anterior da coxa esquerda de Martinelli deixará o jogador fora de ação pelo Fluminense de seis a oito semanas, ou seja, somente após a Copa do Mundo. O volante teve uma contusão grau três e inicia tratamento no CT Carlos Castilho.

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Martinelli se machucou logo no início do empate sem gols contra o Operário pela Copa do Brasil e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. A saída precoce ligou o alerta internamente, já que o camisa 8 é uma das peças mais importantes do meio-campo comandado por Luis Zubeldía.

O jogador teve uma hiperextensão da coxa esquerda na disputa de bola e logo em seguida não conseguiu mais colocar o pé em chão. Martinelli foi atendido no gramado e retirado de maca.

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Quais jogos Martinelli pode perder pelo Fluminense?

Com o prazo definido para seis a oito semanas, Martinelli retorna ao Tricolor apenas após a pausa para a Copa do Mundo. O período com o volante fora engloba 11 jogos: quatro de Libertadores, seis do Brasileirão e a volta da Copa do Brasil.

- Flu x Chapecoense 26/4

- Bolívar x Flu 30/4

- Inter x Flu 3/5

- Independiente Rivadavia x Flu 6/5

- Flu x Vitória 9/5

- Flu x Operário 12/5

- Flu x São Paulo 16/5

- Flu x Bolívar 19/5

- Mirassol x Flu 23/5

- Flu x La Guaira 27/5

- Cruzeiro x Flu 31/5

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Martinelli comemora título da Taça Guanabara 2026 pelo Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FFC)

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