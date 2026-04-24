menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense x Chapecoense: informações de ingressos para a partida do Brasileirão

Times se enfrentam no Maracanã

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/04/2026
20:43
Atualizado há 2 minutos
Jogadores do Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense iniciou a venda de ingressos para o duelo contra a Chapecoense, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no próximo domingo (26), às 20h30, no Maracanã, e estão disponíveis para o público geral.

continua após a publicidade

➡️Martinelli sai machucado sem conseguir pisar no chão e preocupa Fluminense

Os check-ins para sócios começaram nesta quarta-feira (22), seguindo a ordem de prioridade dos planos. Já a comercialização para o público geral foi aberta na sexta-feira (24), enquanto a venda física nos pontos autorizados terá início no sábado (25).

O setor mais barato disponível para torcedores do Fluminense é o Leste Superior, com entradas inteiras a R$ 40 e meia-entrada a R$ 20. Já o setor Sul tem ingressos a R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia), enquanto o Oeste custa R$ 140 e R$ 70.

continua após a publicidade

Para esta partida, o acesso ao estádio será feito obrigatoriamente por biometria facial em todos os setores do Maracanã. O cadastro deve ser realizado previamente na plataforma oficial indicada pelo clube antes da compra ou do check-in.

Faça o cadastro antecipado da sua biometria em fluminense.bepass.com.br. QUEM AINDA NÃO REALIZOU O CADASTRO DEVERÁ FAZÊ-LO ANTES DO CHECK-IN/COMPRA.

continua após a publicidade

Sócios
Vendas emfluminense.futebolcard.com

Público Geral e resgate de gratuidade
Vendas para torcida do Fluminense: futebolcard.com
Gratuidades para a torcida do Fluminense: gratuidade-fluminense.futebolcard.com

A torcida visitante ficará no setor Norte, com entradas a R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia). O encerramento das vendas on-line acontece no domingo, ao fim do primeiro tempo da partida.

Vendas para a torcida visitante: futebolcard.com 
Gratuidades para a torcida visitante: gratuidade-visitante.futebolcard.com 

VALORES

SETOR SUL
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 22,50
- Arquiba Raiz – R$ 36
- Guerreiro Toda Terra – R$ 54
- Guerreiro – R$ 72
- Inteira – R$ 90
- Meia-entrada – R$ 45

SETOR LESTE INFERIOR
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 15
- Arquiba Raiz - R$ 24
- Guerreiro Toda Terra – R$ 36
- Guerreiro – R$ 48
- Inteira – R$ 60
- Meia-entrada – R$ 30

SETOR LESTE SUPERIOR
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos - R$ 10
- Guerreiro Toda Terra – R$ 24
- Guerreiro – R$ 32
- Inteira – R$ 40
- Meia-entrada – R$ 20

SETOR OESTE
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 35
- Arquiba Raiz – R$ 56
- Guerreiro Toda Terra – R$ 84
- Guerreiro – 112
- Inteira – R$ 140
- Meia-entrada – R$ 70

SETOR MARACANÃ MAIS
*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas
- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda
Terra / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 700
- Inteira – R$ 700
- Meia-entrada – R$ 387,50

TORCIDA VISITANTE (SETOR NORTE E NÍVEL 2)
- Inteira – R$ 90
- Meia-entrada – R$ 45

Relembre o último jogo

Operário-PR e Fluminense ficaram no 0 a 0 nesta quinta-feira (23), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. O jogo de volta no Maracanã será no dia 12 de maio.

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

John Kennedy disputa bola em Operário x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo neste domingo (26) contra a Chapecoense, pelo Brasileirão, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Em seguida, o time viaja até a Bolívia para enfrentar o Bolívar, pela Libertadores.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias