Santos segue com venda de ingressos para duelo contra Fluminense; saiba como comprar

Pelo terceiro jogo seguido, o Santos atuará na Vila Belmiro e contará com o apoio da torcida no duelo diante do Fluminense, no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Peixe busca a quarta vitória na competição. Até aqui, em 11 jogos, soma três vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Na última partida, o clube ficou no empate por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O confronto ficou marcado pela dificuldade do time santista em superar uma equipe praticamente reserva e com campanha irregular no Campeonato Paraguaio, além da discussão de Neymar com um torcedor após o apito final.

Para o jogo contra o Tricolor Carioca, o técnico Cuca e o lateral Escobar cumprirão suspensão. A equipe deverá ser comandada pelo auxiliar Cuquinha.

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Os ingressos para o duelo já estão à venda para associados e para o público em geral no site do Sócio Rei. O reconhecimento facial é obrigatório tanto no momento da compra quanto no acesso ao estádio.

Os preços variam de R$ 30 a R$ 100 para sócios e de R$ 120 a R$ 266,67 para não sócios.

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Neymar deverá ser titular no duelo do Santos diante do Fluminense. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Agenda do Santos:

19.04 (domingo) - Santos x Fluminense - 16h - Vila Belmiro - Brasileirão (12ª rodada)

22 de abril (quarta) - Santos x Coritiba - 19h30 - Vila Belmiro - 5ª fase da Copa do Brasil

25.04 (sábado) - Bahia x Santos - 18h30 - Arena Fonte Nova - Brasileirão (13ª rodada)

28.04 (terça-feira) - San Lorenzo (Argentina) x Santos - 19h - Nuevo Gasómetro - Sul-Americana (3ª rodada - Grupo D)

02.05 (sábado) - Palmeiras x Santos - 18h30 - Allianz Parque - Brasileirão (14ª rodada)

05.05 (terça-feira) - Recoleta (Paraguai) x Santos - 21h30 - Defensores Del Chaco - Sul-Americana (4ª rodada - Grupo D)

10.05 (domingo) - Santos x Red Bull Bragantino - 18h30 - Vila Belmiro - Brasileirão (15ª rodada)

13 de maio (quarta) - Coritiba x Santos - 19h30 - Couto Pereira - 5ª fase da Copa do Brasil

17.05 (domingo) - Santos x Coritiba - 11h -Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada)

20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)

23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30 ou 31 de maio (sábado ou domingo) - Santos x Vitória - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

Pausa para a Copa do Mundo (11 de junho até 19 de julho)

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