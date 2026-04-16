Santos segue com venda de ingressos para duelo contra Fluminense; saiba como comprar
Peixe ainda tem 13 jogos até a pausa para a Copa do Mundo
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Pelo terceiro jogo seguido, o Santos atuará na Vila Belmiro e contará com o apoio da torcida no duelo diante do Fluminense, no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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O Peixe busca a quarta vitória na competição. Até aqui, em 11 jogos, soma três vitórias, quatro empates e quatro derrotas.
Na última partida, o clube ficou no empate por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O confronto ficou marcado pela dificuldade do time santista em superar uma equipe praticamente reserva e com campanha irregular no Campeonato Paraguaio, além da discussão de Neymar com um torcedor após o apito final.
Para o jogo contra o Tricolor Carioca, o técnico Cuca e o lateral Escobar cumprirão suspensão. A equipe deverá ser comandada pelo auxiliar Cuquinha.
Os ingressos para o duelo já estão à venda para associados e para o público em geral no site do Sócio Rei. O reconhecimento facial é obrigatório tanto no momento da compra quanto no acesso ao estádio.
Os preços variam de R$ 30 a R$ 100 para sócios e de R$ 120 a R$ 266,67 para não sócios.
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Agenda do Santos:
19.04 (domingo) - Santos x Fluminense - 16h - Vila Belmiro - Brasileirão (12ª rodada)
22 de abril (quarta) - Santos x Coritiba - 19h30 - Vila Belmiro - 5ª fase da Copa do Brasil
25.04 (sábado) - Bahia x Santos - 18h30 - Arena Fonte Nova - Brasileirão (13ª rodada)
28.04 (terça-feira) - San Lorenzo (Argentina) x Santos - 19h - Nuevo Gasómetro - Sul-Americana (3ª rodada - Grupo D)
02.05 (sábado) - Palmeiras x Santos - 18h30 - Allianz Parque - Brasileirão (14ª rodada)
05.05 (terça-feira) - Recoleta (Paraguai) x Santos - 21h30 - Defensores Del Chaco - Sul-Americana (4ª rodada - Grupo D)
10.05 (domingo) - Santos x Red Bull Bragantino - 18h30 - Vila Belmiro - Brasileirão (15ª rodada)
13 de maio (quarta) - Coritiba x Santos - 19h30 - Couto Pereira - 5ª fase da Copa do Brasil
17.05 (domingo) - Santos x Coritiba - 11h -Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada)
20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)
23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)
26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)
30 ou 31 de maio (sábado ou domingo) - Santos x Vitória - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)
Pausa para a Copa do Mundo (11 de junho até 19 de julho)
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