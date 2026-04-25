Escalação do Fluminense: Savarino e Bernal voltam ao time titular, Millán corre por fora

Fluminense e Chapecoense se enfrentam neste domingo (26), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, Zubeldía terá o retorno de Bernal e Savarino ao time titular.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Luis Zubeldía terá novamente à disposição o volante Facundo Bernal e o meia Savarino. A dupla foi preservada do confronto em Ponta Grossa por controle de carga e participou normalmente das atividades, ficando apta para retornar à equipe no fim de semana. Os dois iniciam a partida deste domingo

Após boa atuação em sua estreia, Millán corre por fora para arrumar uma vaga no time titular. Inicialmente, o planejamento interno indicava que sua primeira oportunidade aconteceria justamente diante da Chapecoense, no Maracanã. No entanto, a estreia foi antecipada para o confronto em Ponta Grossa, e o defensor aproveitou a chance. Mesmo assim, a concorrência com Freytes, homem de confiança da comissão técnica, é dura.

continua após a publicidade

Nas laterais, Guga e Arana devem voltar ao time. Os dois foram preservados contra o Operário na Copa do Brasil.

Escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes (Millán) e Arana; Bernal, Hércules e Savarino; Canobbio, Serna e John Kennedy (Castillo).

➡️Millán causa boa impressão e briga por titularidade no Fluminense contra a Chapecoense

O Fluminense soma 23 pontos e está na terceira colocação do Brasileirão, atrás de Flamengo (23) e Palmeiras (29). Em caso de vitória no Maracanã e tropeço rubro-negro diante do Atlético-MG, o time carioca pode subir para a vice-liderança.

Relembre o último jogo

Operário-PR e Fluminense ficaram no 0 a 0 nesta quinta-feira (23), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. O jogo de volta no Maracanã será no dia 12 de maio.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Millán em campo em Operário x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

🔥 Aposte nos jogos do Fluminense

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.