Em um cenário de instabilidade no futebol turco, o zagueiro Luccas Claro surge como uma das poucas referências de longevidade e regularidade. Aos 34 anos, o defensor atingiu a marca de 100 partidas pelo Eyüpspor, clube que ajudou a conduzir ao título da segunda divisão na temporada passada, mas que hoje vive um momento de incerteza dentro e fora de campo.

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Desempenho esportivo e crise externa

O Eyüpspor ocupa atualmente as posições inferiores da primeira divisão do futebol turco, a Süper Lig 2025/2026. A dificuldade técnica da equipe é agravada por um contexto extracampo severo: o futebol da Turquia enfrenta investigações sobre manipulação de resultados que culminaram na prisão de dirigentes e no afastamento de profissionais de diversas agremiações.

Apesar do ambiente conturbado, Luccas Claro foi titular na vitória fundamental por 3 a 0 sobre o Gaziantep FK, neste sábado (25), resultado que deu fôlego ao time na luta contra o rebaixamento.

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Histórico da carreira

A carreira de Luccas Claro é caracterizada por passagens duradouras, um traço incomum no futebol contemporâneo. Desde sua estreia profissional, em 2011, o atleta defendeu apenas quatro clubes:

Coritiba (2011-2016): 178 jogos e três títulos estaduais.

Gençlerbirliği (2017-2019): Primeira experiência na Turquia.

Fluminense (2019-2022): 118 jogos e campeão carioca.

Eyüpspor (2022-presente): Mais de 100 jogos e acesso à elite.

Projeções para a janela de transferências

Com contrato estendido até junho de 2027, a permanência do zagueiro em Istambul não é garantida. O desempenho individual de Luccas Claro em uma liga competitiva atraiu a atenção de clubes brasileiros, que monitoram sua situação para a abertura da janela de transferências no meio do ano.

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Ao ser questionado sobre o interesse de times do Brasil, o defensor adotou um tom cauteloso:

— Tenho contrato até o meio do ano que vem, mas no futebol tudo é muito dinâmico — afirmou o jogador.

Luccas Claro atuando pelo Eyüpspor (Foto: Divulgação)

O que vem por aí?

Próximo compromisso do Eyüpspor será contra o Kayserispor, fora de casa. Após o jogo, restarão apenas duas rodadas para o encerramento do campeonato, período que deve definir não apenas a permanência do clube na primeira divisão, mas também o futuro profissional do zagueiro.

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