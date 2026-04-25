Millán causa boa impressão e briga por titularidade no Fluminense contra a Chapecoense

A estreia de Julián Millán pelo Fluminense deixou boas impressões e abriu uma disputa importante no sistema defensivo para os próximos jogos. O zagueiro colombiano foi titular no empate sem gols com o Operário-PR, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (23), teve atuação segura e se fortaleceu como candidato a permanecer entre os 11 iniciais no duelo de domingo (26), contra a Chapecoense, pelo Brasileirão.

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Contratado na primeira janela de 2026, Millán já estava nos planos da comissão técnica para ganhar minutos nesta sequência pesada de partidas. Inicialmente, o planejamento interno indicava que sua primeira oportunidade aconteceria justamente diante da Chapecoense, no Maracanã. No entanto, a estreia foi antecipada para o confronto em Ponta Grossa, e o defensor aproveitou a chance.

Mesmo em uma partida marcada pelo gramado ruim e por poucas ações técnicas, Millán foi um dos destaques tricolores. O colombiano terminou como o jogador do Fluminense com maior nota no Sofascore: 7.4. Em 90 minutos, somou nove cortes, uma interceptação, um desarme e não foi driblado em nenhum lance. Também venceu quatro de sete duelos diretos, mostrando firmeza nas bolas aéreas e pelo chão.

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Com a bola no pé, o defensor também teve bons números. Foram 51 passes certos em 55 tentativas, 93% de aproveitamento, além de seis lançamentos corretos em dez tentativas. Após a partida, o treinador elogiou a atuação do reforço e destacou a adaptação do atleta ao cenário encontrado no Paraná.

— A dupla de zaga foi bem. No Uruguai, os campos não são bons, são poucos que são bons, e Millán jogou muito lá. Então, às vezes, há jogadores que possam estar adaptados a partidas como hoje, e ele foi bem — disse Zubeldía na coletiva.

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Disputa com Freytes

Millán tem Freytes, Jemmes e Ignácio como concorrentes no setor. Por ser canhoto, a disputa é mais direta com Freytes, justamente o mais presente no time titular entre os defensores. O argentino tem 19 jogos na temporada, enquanto Jemmes e Ignácio aparecem com 18 e 11 respectivamente.

Relembre o último jogo

Operário-PR e Fluminense ficaram no 0 a 0 nesta quinta-feira (23), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. O jogo de volta no Maracanã será no dia 12 de maio.

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Millán em campo em Operário x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo neste domingo (26) contra a Chapecoense, pelo Brasileirão, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Em seguida, o time viaja até a Bolívia para enfrentar o Bolívar, pela Libertadores.