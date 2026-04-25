menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Fluminense x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações

Times se enfrentam pelo Brasileirão

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/04/2026
19:15
Fluminense x Chapecoense - onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraFluminense x Chapecoense - onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fluminense e Chapecoense se enfrentam neste domingo (26), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Record TV, CazéTV e Premiere.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Millán causa boa impressão e briga por titularidade no Fluminense contra a Chapecoense

Ficha do jogo

Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Chapecoense-escudo-onde-assistir
CHA
Brasileirão
13ª rodada
Data e Hora
domingo, 26 de abril de 2026, às 20h30
Local
Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Sávio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes
Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
Var
Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Onde assistir

O Fluminense chega embalado pela boa campanha no Brasileirão. Com 23 pontos, o time de Luis Zubeldía ocupa a terceira colocação e pode subir ainda mais na tabela em caso de vitória. No último compromisso pela competição, o Tricolor venceu o Santos por 3 a 2, na Vila Belmiro.

No meio de semana, a equipe carioca empatou sem gols com o Operário-PR, fora de casa, pela Copa do Brasil. Para o duelo deste domingo, a tendência é de retorno de titulares preservados, como Bernal e Savarino. Martinelli, lesionado, é desfalque certo.

continua após a publicidade

A Chapecoense vive situação oposta. O time catarinense ocupa a lanterna da competição, com apenas oito pontos, e tenta reagir fora de casa. A equipe comandada por Fábio Mathias chega pressionada após derrotas recentes no Brasileirão e na Copa do Brasil.

Mesmo em cenário delicado, a Chape aposta em força máxima para tentar surpreender no Maracanã e interromper a sequência negativa.

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Veja mais sobre Fluminense x Chapecoense

FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X CHAPECOENSE
BRASILEIRÃO - 13ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Onde assistir: Record TV (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da Cazé TV (YouTube)
🟨 Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

continua após a publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Bernal, Hércules e Savarino; Canobbio, Serna e John Kennedy.

CHAPECOENSE (Técnico: Fábio Mathias)
Rafael Santos; Marcos Vinicius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Higor Meritão e Vinicius Balieiro; Ítalo, Bolasie e Marcinho.

Fluminense x Chapecoense - onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
Fluminense x Chapecoense - onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)

🔥 Aposte nos jogos do Fluminense
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias