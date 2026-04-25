Fluminense x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações
Times se enfrentam pelo Brasileirão
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Fluminense e Chapecoense se enfrentam neste domingo (26), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Record TV, CazéTV e Premiere.
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Ficha do jogo
O Fluminense chega embalado pela boa campanha no Brasileirão. Com 23 pontos, o time de Luis Zubeldía ocupa a terceira colocação e pode subir ainda mais na tabela em caso de vitória. No último compromisso pela competição, o Tricolor venceu o Santos por 3 a 2, na Vila Belmiro.
No meio de semana, a equipe carioca empatou sem gols com o Operário-PR, fora de casa, pela Copa do Brasil. Para o duelo deste domingo, a tendência é de retorno de titulares preservados, como Bernal e Savarino. Martinelli, lesionado, é desfalque certo.
A Chapecoense vive situação oposta. O time catarinense ocupa a lanterna da competição, com apenas oito pontos, e tenta reagir fora de casa. A equipe comandada por Fábio Mathias chega pressionada após derrotas recentes no Brasileirão e na Copa do Brasil.
Mesmo em cenário delicado, a Chape aposta em força máxima para tentar surpreender no Maracanã e interromper a sequência negativa.
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✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X CHAPECOENSE
BRASILEIRÃO - 13ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
⚽ Onde assistir: Record TV (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da Cazé TV (YouTube)
🟨 Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Bernal, Hércules e Savarino; Canobbio, Serna e John Kennedy.
CHAPECOENSE (Técnico: Fábio Mathias)
Rafael Santos; Marcos Vinicius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Higor Meritão e Vinicius Balieiro; Ítalo, Bolasie e Marcinho.
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