Fluminense x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações

Fluminense e Chapecoense se enfrentam neste domingo (26), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Record TV, CazéTV e Premiere.

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Ficha do jogo FLU CHA Brasileirão 13ª rodada Data e Hora domingo, 26 de abril de 2026, às 20h30 Local Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Sávio Pereira Sampaio (DF) Assistentes Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniella Coutinho Pinto (BA) Var Emerson de Almeida Ferreira (MG) Onde assistir

O Fluminense chega embalado pela boa campanha no Brasileirão. Com 23 pontos, o time de Luis Zubeldía ocupa a terceira colocação e pode subir ainda mais na tabela em caso de vitória. No último compromisso pela competição, o Tricolor venceu o Santos por 3 a 2, na Vila Belmiro.

No meio de semana, a equipe carioca empatou sem gols com o Operário-PR, fora de casa, pela Copa do Brasil. Para o duelo deste domingo, a tendência é de retorno de titulares preservados, como Bernal e Savarino. Martinelli, lesionado, é desfalque certo.

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A Chapecoense vive situação oposta. O time catarinense ocupa a lanterna da competição, com apenas oito pontos, e tenta reagir fora de casa. A equipe comandada por Fábio Mathias chega pressionada após derrotas recentes no Brasileirão e na Copa do Brasil.

Mesmo em cenário delicado, a Chape aposta em força máxima para tentar surpreender no Maracanã e interromper a sequência negativa.

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✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CHAPECOENSE

BRASILEIRÃO - 13ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

⚽ Onde assistir: Record TV (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da Cazé TV (YouTube)

🟨 Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Bernal, Hércules e Savarino; Canobbio, Serna e John Kennedy.

CHAPECOENSE (Técnico: Fábio Mathias)

Rafael Santos; Marcos Vinicius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Higor Meritão e Vinicius Balieiro; Ítalo, Bolasie e Marcinho.

Fluminense x Chapecoense - onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)

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