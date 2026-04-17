Fluminense sem Lucho Acosta: veja o aproveitamento do time e como Zubeldía planeja substituição

O Fluminense terá um desafio extra para a partida deste domingo (19), às 16h, contra o Santos, na Vila Belmiro. Além da pressão externa após os protestos no CT Carlos Castilho, Luis Zubeldía precisará montar o time sem um dos seus principais jogadores: Lucho Acosta. O meia argentino se lesionou no clássico contra o Flamengo, no último domingo, e desfalca a equipe em um momento crucial da temporada.

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Lucho Acosta comemora gol do Fluminense contra o Flamengo (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

Em coletiva, Zubeldía não escondeu o peso da ausência, mas foi enfático ao cobrar que o coletivo supra a individualidade do maestro.

— O Lucho tem uma característica muito pessoal. É um meia-atacante com drible e muita assistência no último terceiro. Não há outro jogador com a mesma característica. Temos que nos adaptar — analisou o treinador, reforçando que o time não pode se tornar dependente de um único nome. — Não podemos cair nessa de que se o Lucho não está, o time perde o ataque. Temos alternativas — disse o treinador, reforçando a confiança no restante do elenco.

O desempenho histórico corrobora a tese de Zubeldía de que é possível ser competitivo, embora o estilo de jogo mude drasticamente. Nos 10 jogos em que o Fluminense entrou em campo sem Lucho Acosta desde sua chegada, o time somou 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, garantindo um aproveitamento de 56,7%.

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O impacto maior aparece na rede. Sem o drible e a visão de jogo do argentino, o Tricolor torna-se uma equipe mais operária e menos plástica: marcou 10 gols (média de 1,0 por jogo) e sofreu 8 gols (média de 0,8 por jogo).

Os dados mostram que, sem Acosta, o Fluminense perde poder de fogo, mas ganha um leve incremento na solidez defensiva, tornando-se um time de resultados mais magros e pragmáticos. Para o comandante tricolor, os tropeços recentes não podem ser creditados apenas aos desfalques.

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— A diferença no último jogo não passou pela ausência do Lucho. Passou porque tivemos dois erros que acho que nós podemos e devemos solucionar — pontuou Zubeldía.

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Agora, na Vila Belmiro, o Fluminense tenta provar que a adaptação mencionada pelo técnico é capaz de furar a defesa santista e trazer os três pontos na bagagem antes da maratona pela Copa do Brasil e Libertadores.