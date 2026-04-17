Zubeldía tem 'dor de cabeça' para montar Fluminense contra o Santos; veja quem joga

A busca do Fluminense por reencontrar o caminho das vitórias passa também por uma dor de cabeça na escalação para a partida diante do Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía será obrigado a fazer modificações importantes na equipe titular devido a uma lista extensa de jogadores lesionados e suspensos.

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Fábio na partida entre Fluminense e Independiente Rivadavia na Libertadores (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Entre os lesionados, o treinador argentino, não contará mais uma vez com o meia Lucho Acosta, que se recupera de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, fazendo com que a tendência seja a manutenção de Ganso como o substituto imediato, repetindo a estrutura utilizada diante do Independiente Rivadavia pela Conmebol Libertadores.

Já no ataque, o uruguaio Canobbio está fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Flamengo, abrindo espaço para Kevin Serna e consolidando Savarino entre os titulares, uma vez que Soteldo segue fora de combate e o jovem Wesley Natã é a única opção restante para o setor.

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A linha de volantes também terá mudanças. Martinelli cumpre suspensão e deve dar lugar a Facundo Bernal, que voltou a ganhar ritmo de jogo na derrota contra o Independiente Rivadavia no meio de semana pela Libertadores.

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Com esse cenário, o provável Fluminense que vai a campo tem Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Hércules e Ganso; Savarino, Serna e John Kennedy. Vale destacar que Zubeldía ainda liga o sinal de alerta para os pendurados, já que Freytes, Jemmes, Guilherme Arana e Nonato estão a um cartão de desfalcar a equipe no próximo compromisso, que será contra a Chapecoense, no Maracanã.