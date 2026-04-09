CBF aceita pedido do Flamengo, e clássico contra o Fluminense é adiado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu ao pedido do Flamengo e adiou o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O jogo, antes marcado para sábado (11) às 18h30, agora será disputado no domingo (12), às 18h.

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O pedido partiu do Rubro-Negro após atraso na logística de retorno da delegação do Peru, onde a equipe venceu o Cusco pela Libertadores. A solicitação foi intermediada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Globo" e confirmada pelo Lance!.

Um dos possíveis empecilhos para o adiamento do Fla-Flu seria duelo entre Botafogo e Coritiba, marcado para as 16h (de Brasília) do domingo (12) no estádio Nilton Santos. A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), contudo, garantiu a segurança para o clássico ocorrer às 18h no Maracanã.

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O Flamengo retornou ao Brasil após a vitória por 2 a 0 sobre o Cusco FC, na estreia na Libertadores. A viagem incluiu saída de Cusco, conexão em Arequipa e voo ao Rio de Janeiro, que sofreu atraso por ajuste na malha aérea. A delegação, que inicialmente chegaria nesta tarde, desembarcou apenas na noite de quinta-feira (9), após um dia inteiro de deslocamento.

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Flamengo e Fluminense decidiram o Campeonato Carioca (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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