Fábio alcança recorde na Libertadores em Bolívar x Fluminense

O duelo entre Fluminense e Bolívar, nesta quinta-feira (30), em La Paz, marca um momento histórico para o futebol sul-americano. Ao entrar em campo no Estádio Hernando Siles, o goleiro Fábio alcançou a marca de 113 jogos disputados na Conmebol Libertadores e igualou o recorde absoluto da competição.

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Com isso, o camisa 1 tricolor se junta ao paraguaio Éver Almeida, ídolo do Olimpia, que sustentava sozinho o posto desde 1990. Fábio já havia ultrapassado nomes importantes do continente e chegou ao topo da lista em um dos cenários mais desafiadores possíveis: a altitude de mais de 3.600 metros em La Paz.

A tendência agora é que o goleiro se isole como líder da estatística já no próximo compromisso do Fluminense na Libertadores, diante do Independiente Rivadavia, no dia 6 de maio, em Mendoza. Isso porque Franco Armani, com 112 partidas, não disputa a atual edição do torneio.

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A marca reforça a longevidade e regularidade de Fábio no futebol de alto nível. Aos 45 anos, ele já era o jogador mais velho a atuar na história da Libertadores e agora amplia ainda mais seu legado ao alcançar o topo de um ranking dominado por grandes nomes do continente.

Confira a lista de jogadores com mais partidas na história da Libertadores:

113 jogos — Fábio (Fluminense)

113 jogos — Éver Almeida (Olimpia)

112 jogos — Franco Armani

110 jogos — Enzo Pérez

107 jogos — Sergio Aquino

100 jogos — Weverton

98 jogos — Arrascaeta, Lucas Pratto e Nacho Fernández

96 jogos — Vladimir Soria

95 jogos — D'Alessandro e Martín Silva

Levantamento feito pelo Superscore

A tendência é que Fábio supere esse número e ainda crie uma boa margem de vantagem para o segundo colocado. Nessa Libertadores, o goleiro tem ainda no mínimo três jogos a serem cumpridos. O jogador também tem contrato com o Fluminense em 2027 e pode estar presente novamente na competição.

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Fábio em ação em Fluminense x Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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Bolívar x Fluminense - como chegam as equipes?

Na 3ª colocação, o Flu vive bom momento no Brasileirão. Na Libertadores, porém, os resultados preocupam. A equipe de Zubeldía somou apenas um ponto na competição, por isso vê o duelo a mais de 3.600 metros de altitude ganhar caráter decisivo.

No Campeonato Boliviano, o Bolívar chega embalado após golear o Real Tomayapo por 6 a 0 e promover Vladimir Soria como técnico interino. Na Libertadores, a equipe perdeu para o Independiente Rivadavia na estreia e empatou com o Deportivo La Guaira em casa.

🏔️Fator altitude

O Estádio Hernando Siles, a mais de 3.600 metros de altitude, influencia diretamente o cenário do jogo. A condição reduz a capacidade aeróbica de atletas não adaptados, encurta o tempo de recuperação entre esforços intensos e impacta a tomada de decisão, sobretudo na reta final das partidas.