Bolívar é adversário inédito para o Fluminense na Libertadores

Bolívar e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (30), no Estádio Hernando Siles, pela terceira rodada do Grupo C da Libertadores. Ambas as equipes chegam ao duelo com apenas um ponto e precisando muito vencer.

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O duelo entre as equipes é inédito em competições oficiais. A única vez que Bolívar e Fluminense se enfrentaram foi em 1970, em um amistoso. O duelo desta quinta-feira será o primeiro encontro oficial entre os clubes, que voltarão a se cruzar no dia 19 de maio, em confronto pelo Grupo C da Libertadores.

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O único jogo disputado entre Fluminense e Bolívar foi um amistoso em 1970, que acabou em vitória Tricolor, com gol de Silas (Foto: X/Lance!)

Bolívar x Fluminense - como chegam as equipes?

Na 3ª colocação, o Flu vive bom momento no Brasileirão. Na Libertadores, porém, os resultados preocupam. A equipe de Zubeldía somou apenas um ponto na competição, por isso vê o duelo a mais de 3.600 metros de altitude ganhar caráter decisivo.

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No Campeonato Boliviano, o Bolívar chega embalado após golear o Real Tomayapo por 6 a 0 e promover Vladimir Soria como técnico interino. Na Libertadores, a equipe perdeu para o Independiente Rivadavia na estreia e empatou com o Deportivo La Guaira em casa.

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🏔️Fator altitude

O Estádio Hernando Siles, a mais de 3.600 metros de altitude, influencia diretamente o cenário do jogo. A condição reduz a capacidade aeróbica de atletas não adaptados, encurta o tempo de recuperação entre esforços intensos e impacta a tomada de decisão, sobretudo na reta final das partidas.