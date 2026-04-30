Bolívar é adversário inédito para o Fluminense na Libertadores
Ambas as equipes têm apenas um ponto na competição
- Matéria
- Mais Notícias
Bolívar e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (30), no Estádio Hernando Siles, pela terceira rodada do Grupo C da Libertadores. Ambas as equipes chegam ao duelo com apenas um ponto e precisando muito vencer.
Jornal argentino destaca jogador e classifica o Flamengo como ‘bicho papão’
Fora de Campo
Rivais reagem a fala de Abel Ferreira após empate do Palmeiras: ‘Impressionante’
Fora de Campo
Corinthians x Peñarol: IA crava doblete de craque do Timão
Fora de Campo
O duelo entre as equipes é inédito em competições oficiais. A única vez que Bolívar e Fluminense se enfrentaram foi em 1970, em um amistoso. O duelo desta quinta-feira será o primeiro encontro oficial entre os clubes, que voltarão a se cruzar no dia 19 de maio, em confronto pelo Grupo C da Libertadores.
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense
Bolívar x Fluminense - como chegam as equipes?
Na 3ª colocação, o Flu vive bom momento no Brasileirão. Na Libertadores, porém, os resultados preocupam. A equipe de Zubeldía somou apenas um ponto na competição, por isso vê o duelo a mais de 3.600 metros de altitude ganhar caráter decisivo.
🔥 Aposte em menos de 9.5 escanteios em Bolívar x Fluminense com SuperOdd @2.42
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
No Campeonato Boliviano, o Bolívar chega embalado após golear o Real Tomayapo por 6 a 0 e promover Vladimir Soria como técnico interino. Na Libertadores, a equipe perdeu para o Independiente Rivadavia na estreia e empatou com o Deportivo La Guaira em casa.
🏔️Fator altitude
O Estádio Hernando Siles, a mais de 3.600 metros de altitude, influencia diretamente o cenário do jogo. A condição reduz a capacidade aeróbica de atletas não adaptados, encurta o tempo de recuperação entre esforços intensos e impacta a tomada de decisão, sobretudo na reta final das partidas.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias