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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (30/04/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/04/2026
06:00
Corinthians venceu por 2 a 0 (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
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Nesta quinta-feira (30), a agenda do futebol reúne as semifinais da Europa League e Conference League, além de jogos decisivos de times brasileiros nas competições sul-americanas. Destaque para Corinthians, Fluminense, Vasco e RB Bragantino nas copas continentais. O dia também conta com partidas do Campeonato Saudita.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 30 de abril de 2026):

Campeonato Saudita

13h – Al Okhdood x Al Ettifaq – Canal GOAT
15h – Al Kholood x Al Fayha – BandSports

Europa League (Semifinal)

16h – Nottingham Forest x Aston Villa – CazéTV
16h – Braga x Freiburg – CazéTV

Conference League (Semifinal)

16h – Rayo Vallecano x Strasbourg – CazéTV
16h – Shakhtar Donetsk x Crystal Palace – CazéTV

Copa Libertadores

19h – Bolívar x Fluminense – Paramount+
19h – Independiente Rivadavia x Deportivo La Guaira – ESPN 4 e Disney+
21h – Corinthians x Peñarol – ESPN e Disney+
23h – Independiente Medellín x Cusco – ESPN 3 e Disney+

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Corinthians venceu por 2 a 0 (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
Corinthians venceu por 2 a 0 (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Clique para assistir na Paramount+

Copa Sul-Americana

19h – Vasco x Olimpia – Paramount+
19h – Carabobo x Blooming – Disney+
21h – Tigre x América de Cali – Paramount+
21h30 – RB Bragantino x River Plate – Paramount+
23h – Alianza Atlético x Macará – Paramount+

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