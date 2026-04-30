Nesta quinta-feira (30), a agenda do futebol reúne as semifinais da Europa League e Conference League, além de jogos decisivos de times brasileiros nas competições sul-americanas. Destaque para Corinthians, Fluminense, Vasco e RB Bragantino nas copas continentais. O dia também conta com partidas do Campeonato Saudita.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 30 de abril de 2026):

Campeonato Saudita

13h – Al Okhdood x Al Ettifaq – Canal GOAT

15h – Al Kholood x Al Fayha – BandSports

Europa League (Semifinal)

16h – Nottingham Forest x Aston Villa – CazéTV

16h – Braga x Freiburg – CazéTV

Conference League (Semifinal)

16h – Rayo Vallecano x Strasbourg – CazéTV

16h – Shakhtar Donetsk x Crystal Palace – CazéTV

Copa Libertadores

19h – Bolívar x Fluminense – Paramount+

19h – Independiente Rivadavia x Deportivo La Guaira – ESPN 4 e Disney+

21h – Corinthians x Peñarol – ESPN e Disney+

23h – Independiente Medellín x Cusco – ESPN 3 e Disney+

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Corinthians venceu por 2 a 0 (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

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Copa Sul-Americana

19h – Vasco x Olimpia – Paramount+

19h – Carabobo x Blooming – Disney+

21h – Tigre x América de Cali – Paramount+

21h30 – RB Bragantino x River Plate – Paramount+

23h – Alianza Atlético x Macará – Paramount+

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