Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (30/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quinta-feira (30), a agenda do futebol reúne as semifinais da Europa League e Conference League, além de jogos decisivos de times brasileiros nas competições sul-americanas. Destaque para Corinthians, Fluminense, Vasco e RB Bragantino nas copas continentais. O dia também conta com partidas do Campeonato Saudita.
Relacionadas
- Fluminense
André pode render nova bolada ao Fluminense na janela europeia; entenda
Fluminense21/04/2026
- Futebol Internacional
City e United disputam joia de R$ 300 milhões do Palmeiras; Barcelona também está na corrida
Futebol Internacional21/04/2026
- Fora de Campo
Meia do São Paulo viraliza com declaração sobre Ana Paula, do BBB: ‘Impossível’
Fora de Campo21/04/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 30 de abril de 2026):
Campeonato Saudita
13h – Al Okhdood x Al Ettifaq – Canal GOAT
15h – Al Kholood x Al Fayha – BandSports
Europa League (Semifinal)
16h – Nottingham Forest x Aston Villa – CazéTV
16h – Braga x Freiburg – CazéTV
Conference League (Semifinal)
16h – Rayo Vallecano x Strasbourg – CazéTV
16h – Shakhtar Donetsk x Crystal Palace – CazéTV
Copa Libertadores
19h – Bolívar x Fluminense – Paramount+
19h – Independiente Rivadavia x Deportivo La Guaira – ESPN 4 e Disney+
21h – Corinthians x Peñarol – ESPN e Disney+
23h – Independiente Medellín x Cusco – ESPN 3 e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Clique para assistir na Paramount+
Copa Sul-Americana
19h – Vasco x Olimpia – Paramount+
19h – Carabobo x Blooming – Disney+
21h – Tigre x América de Cali – Paramount+
21h30 – RB Bragantino x River Plate – Paramount+
23h – Alianza Atlético x Macará – Paramount+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias