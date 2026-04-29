Fluminense tem trunfo interno para enfrentar altitude na Libertadores; entenda

O Fluminense viaja nesta quarta-feira (28) rumo à Bolívia para enfrentar o Bolívar, em La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor tenta conquistar a primeira vitória no torneio continental com Zubeldía como trunfo. A equipe terá pela frente o obstáculo conhecido pelos brasileiros nas competições sul-americanas: a altitude. O estádio Estádio Hernando Siles tem está cerca de 3.600 metros acima do nível do mar.

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Luis Zubeldía conhece bem as condições. O treinador comandou a LDU entre 2022 e 2023, período em que atuava regularmente em Quito, cidade localizada a aproximadamente 2.800 metros de altitude. ,as admitiu que o desafio agora é ainda maior.

— Vamos tentar nos adaptar da melhor maneira. Tem questões importantes na altitude. Não tive oportunidade de treinar times a 3.600m, mas em lugares como contra LDU, a 2.800m. Tem sempre algumas dicas: controlar a bola, não correr mais do que a conta, os chutes ao gol de meia distâncias, tem estratégias para que se sinta um pouco menos, mas a altitude sempre se sente — disse.

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Zubeldía também citou o conceito de "memória fisiológica", comum no futebol sul-americano. A ideia é que atletas acostumados historicamente a atuar em cidades elevadas conseguem lidar melhor com esse cenário, mesmo quando jogam em outros países.

— O segredo é conviver com essa situação. Já viveciei partidas na altitude, há certamente uma memória fisiológica. Isso escutei uma vez de um professor que dirigiu o Boca Juniors, que falava sobre memória fisiológica dos jogadores que estão acostumados com a altitude, que podem estar em equipes distantes, mas que habitualmente jogam na altitude. Por exemplo: um jogador equatoriano que está jogando na Europa e vem a Quito nas Eliminatórias. Por mais que esteja jogando longe, tem a memória fisiológica, que basicamente tem a ver com já ter experimentado. Claro que vai sentir a altitude, mas o importante é ter tido essa experiência para não agravar a situação e conviver da melhor maneira. Partindo dessa premissa, tomara que façamos um bom jogo lá, sabendo das dificuldades — completou.

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Fluminense em situação apertada na Libertadores

A bola rola para Bolívar x Fluminense na quinta-feira (30) às 19h (de Brasília), com necessidade de conseguir pontuar do lado tricolor. Após duas rodadas, o Flu soma apenas um ponto no Grupo C, depois de empate com o Deportivo La Guaira e derrota no Maracanã para o Independiente Rivadavia. Nesse momento, os argentinos lideram o grupo, com seis pontos. O La Guaira é o segundo, com dois pontos. O Fluminense está empatado com o Bolívar com um ponto.

Zubeldía em treinamento do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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