Hulk encaminha rescisão com Atlético-MG e acordo com Fluminense

O atacante Hulk vive seus últimos momentos como jogador do Atlético. Nesta quarta-feira (29), o clube e o camisa 7 avançaram significativamente nas negociações e já têm um acordo encaminhado para a rescisão contratual. Restam apenas ajustes finais para a assinatura oficial.

Hulk vive seus últimos momentos como jogador do Atlético-MG. O clube e o camisa 7 avançaram nas negociações e o acordo para a rescisão contratual depende apenas de detalhes burocráticos e assinatura final. Entre o atacante e o Fluminense o contrato que estava desenhado desde o início do ano foi reajustado para o cenário atual e acordado pelas duas partes nesta quarta-feira (29).

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Nesse momento, Hulk não é jogador do Tricolor apenas no papel. As informações do acerto com o Flu foram antecipadas pelo "Ge" e confirmadas pelo Lance!. O VP de futebol do Galo, Paulo Bracks, está no Peru, onde o Atlético enfrenta o Cienciano nesta quarta às 21h30. O retorno do dirigente ao Brasil é aguardado para sacramentar os últimos detalhes e formalizar a rescisão.

O atacante poderá ser regularizado a partir do dia 20 de julho, quando abre a janela do meio do ano, um dia depois da final da Copa do Mundo. Apesar de já ter entrado em campo pelo Galo em todas as competições, Hulk não terá problemas para defender o Fluminense pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores

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Hulk em ação pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Fluminense vê 'reforço duplo' com possível chegada de Hulk

Internamente, a chegada de Hulk é muito desejada não só por conta da força dentro de campo. O Fluminense entende que o atacante é um dos melhores do Brasil e seria uma referência técnica no time. Além disso, o papel de liderança e a experiência que o ídolo do Galo pode oferecer são vistos como diferenciais.

Hulk é visto como capaz de preencher uma lacuna de exemplo de trabalho e competitividade deixada por nomes como Thiago Silva, Marcelo e Felipe Melo no Fluminense. O jogador chega para aumentar o "espírito vencedor" da equipe.

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