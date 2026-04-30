O Fluminense perdeu para o Bolívar nesta quinta-feira (30) por 2 a 0 na altitude de mais de 3600 metros de La Paz, na Bolívia. A partida foi válida pela terceira rodada do Grupo C. Os dois gols dos bolivianos foram marcados por Robson Matheus.

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Torcedores se revoltam com expulsão em Boliva x Fluminense: 'Inacreditável'" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:rgb(135,10,40)">➡️Torcedores se revoltam com expulsão em Boliva x Fluminense: 'Inacreditável'

Com o resultado, o Tricolor segue estacionado com um ponto na lanterna do Grupo C. O time volta a campo no domingo (3), contra o Internacional, pelo Brasileirão, no Beira-Rio.

Como foi o jogo?

O Fluminense foi derrotado pelo Bolívar em La Paz em um jogo marcado por erros e pouca produção ofensiva. A equipe brasileira começou pressionada e sofreu o primeiro gol logo aos cinco minutos, quando José Sagredo cruzou e Robson Matheus apareceu para finalizar de primeira, abrindo o placar. Depois disso, o Tricolor teve dificuldades para trocar passes e praticamente não conseguiu criar, cometendo muitos erros técnicos ao longo da partida.

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Na segunda etapa, a situação piorou com a expulsão de Bernal logo no início, após receber o segundo cartão amarelo por reclamação. Com um a mais, o Bolívar controlou o jogo e ampliou aos 16 minutos, novamente com Robson Matheus, que apareceu livre na área após cruzamento de Pato Rodríguez. O Fluminense seguiu com pouca inspiração, errou na marcação e não conseguiu reagir, acumulando mais uma atuação abaixo e se complicando na fase de grupos da Libertadores. O Tricolo chegou a marcar no último lance com Soteldo, mas o gol foi anulado por impedimento na origem da jogada.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O Fluminense tomou o gol muito cedo, aos cinco minutos da primeira etapa. Em condição desfavorável e precisando do resultado, o Tricolor não podia ser vazado em um lance de tamanha desatenção.

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Deu aula 🏅

Fábio fez boas defesas e livrou o Fluminense se uma goleada em La Paz. Não teve culpa nos dois gols sofridos.

Ficou abaixo 📉

O goleiro Fábio foi o único que saiu ileso. Péssima atuação do resto do time, ninguém se salvou, inclusive Luis Zubeldía.

Ei, juiz! 📣

Bernal foi expulso por aplaudir uma decisão do árbitro Derlis López, do Paraguai. O meia já estava pendurado na partida, por conta de uma advertência aos 28 minutos do primeiro tempo. Após um conflito com a arbitragem, Bernal bateu palmas e o árbitro não hesitou em mandar o tricolor para fora.

Não vou ver isso sozinho 😱

O Fluminense se safou de tomar um cartão vermelho em um lance de revisão do VAR, mas no instante seguinte Bernal foi expulso por aplaudir o árbitro. Uma bizarrice.

Notas do Fluminense; Avalie os jogadores!

✅ FICHA TÉCNICA

BOLÍVAR 2 X 0 FLUMINENSE

LIBERTADORES - 3ª RODADA

📆 Data e hora: quinta-feira, 30 de abril, 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL)

⚽ Gols: Robson Matheus (1 a 0 - 5'/1T) e (2 a 0 - 16'/2T)

🟥 Cartão vermelho: Bernal

🟨 Cartão amarelos: John García e Justiniano (BOL); Castillo (FLU)

⚽ ESCALAÇÕES

Bolívar (Técnico: Vladimir Soria)

Lampe; Luis Paz, Arreaga, Gariglio e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus (Ervin Vaca), Melgar (Saavedra) e Dorny Romero; John García (Pato Rodríguez) e Oyola (Jhon Velásquez).

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Hércules e Savarino (Alisson); Serna (Soteldo), Canobbio (Arana) e Castillo (John Kennedy).

🟨 Árbitro: Derlis López (PAR)

🚩 Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e Julia Aranda (PAR)

🖥️ VAR: Carlos Figueredo (PAR)

Renê em ação em Bolívar x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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