Veja gols em Bolivar x Fluminense: Robson Matheus marca duas vezes

O Bolivar saiu na frente do confronto contra o Fluminense, desta quinta-feira (30), em La Paz, Bolívia, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Para a ocasião, o meia Robson Matheus foi o responsável por abrir o placar.

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O gol da equipe boliviana aconteceu no início da partida. O cronômetro marcava cinco minutos, quando em uma boa jogada trabalhada pelo toque de bola, originou um cruzamento para a área Tricolor. Lá estava, Robson Matheus para marcar.

Veja o gol abaixo:

No segundo tempo, a equipe bolivia aproveitou a vantagem numérica em campo, após a expulsão do volante Bernal, para voltar a marcar. O gol aconteceu aos 16 minutos de novo com Robson Matheus.

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