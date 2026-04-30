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Torcedores se revoltam com expulsão em Boliva x Fluminense: 'Inacreditável'

Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/04/2026
20:24
Boliva x Fluminense pela Copa Libertadores (Foto: Jorge BERNAL / AFP)
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O segundo tempo do confronto entre Fluminense e Boliva, desta quinta-feira (30), em La Paz, na Bolívia, pela Libertadores, foi marcado por uma expulsão. Aos dois minutos do retorno, o volante Bernal foi expulso por aplaudir uma decisão do árbitro Derlis López, do Paraguai.

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➡️ Veja gol em Bolivar x Fluminense: Robson Matheus abre o placar

Na ocasião, o meia da equipe tricolor já estava pendurado na partida, por conta de uma advertência aos 28 minutos do primeiro tempo. Após um conflito com a arbitragem, Bernal bateu palmas e o árbitro não hesitou em aplicar a segunda advertência e expulsa-lo.

Nas redes sociais, torcedores do Fluminense enlouqueceram com a atitude do jogador. A maioria da torcida não aprovou a postura e condenou o gesto de Bernal. Contudo, teve quem o defendeu e criticou a decisão da arbitragem.

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Veja a repercussão abaixo:

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